Щёкин: мы можем поистине гордиться своей нацией, ролью Беларуси и ее местом в глобальной политике

Беларусь 17 сентября впервые отпраздновала День народного единства.сказал Николай Щёкин.Он добавил:Николай Щёкин вспомнил и о форуме патриотических сил «Символ единства», который состоялся в Минске 17 сентября. Эксперт высоко оценил выступление Президента на этом мероприятии:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.