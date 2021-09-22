Щёкин: мы можем поистине гордиться своей нацией, ролью Беларуси и ее местом в глобальной политике

Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Беларусь 17 сентября впервые отпраздновала День народного единства.
– [День народного единства] состоялся, а это значит, что Беларусь как нация состоялась структурно-функционально, исторически, этно-конфессионально, ментально. Мы можем поистине гордиться своей нацией, ролью Беларуси и ее местом в глобальной политике. Теперь мы можем с поднятой головой говорить о том, что мы есть. Это был один из форпостов, который не удалось нашим «беглым» и коллективному Западу под себя подмять, сломать, – сказал Николай Щёкин.
Он добавил:
– Мы поняли, что только в единстве наша сила. Надеюсь, большинство осознало: только вместе мы сможем не просто противостоять угрозам и вызовам, которые каждый день, как цунами, идут на нас, но и созидать благодаря сплочению. Мы создаем новые традиции.
Николай Щёкин вспомнил и о форуме патриотических сил «Символ единства», который состоялся в Минске 17 сентября. Эксперт высоко оценил выступление Президента на этом мероприятии:
– Глава государства в течение десяти минут продемонстрировал мастер-класс – лекцию по истории. Он нам и всему миру объяснил на пальцах детально, что было, что есть и что будет. По-моему, даже вопросов к нему как к учителю (в широком смысле этого слова) ни у кого не возникло. Все стало ясно. Если бы у нас все учителя так в школах преподавали историю, наверное, было бы супер. Он продемонстрировал и государственного мужа, и Главу государства, и Главнокомандующего, и учителя нации. Вот это и есть национальный лидер.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.