Эксперт подчеркнул, что со стороны Запада у границ Беларуси идет процесс развертывания военного плацдарма. К примеру, танковый батальон из почти 60 танков будет размещен в городе Бяла-Подляска недалеко от белорусского Бреста.подчеркнул Николай Щёкин.Он добавил:Спикер уточнил:По словам Николая Щёкина, поведенческий алгоритм ПольшиТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.