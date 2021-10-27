Щёкин: коллективный Запад практически обезумел

Эксперт подчеркнул, что со стороны Запада у границ Беларуси идет процесс развертывания военного плацдарма. К примеру, танковый батальон из почти 60 танков будет размещен в городе Бяла-Подляска недалеко от белорусского Бреста. «Все это говорит о том, что коллективный Запад практически обезумел, но это реальная политика», – подчеркнул Николай Щёкин.
Он добавил:
– Все это в комплексе надо рассматривать как глубоко эшелонированную фронтальную подготовку для развертывания или реализации какого-то плана. Сложно сказать, военный он или военно-политический. Но очень напоминает время перед Второй мировой войной. Поймите, чтобы расположить дивизию у границ Беларуси, ее же надо содержать. Это немалые деньги, инфраструктура. Она сейчас берет в кольцо Беларусь, и мы находимся в определенной опасности. Я не напрягаю обстановку, но вчерашнее высказывание Главы государства относительно того, что творится у нас на западных рубежах, заставляет задуматься.
Спикер уточнил: «Естественно, психологически расшатывать ситуацию тут не надо, но мы должны быть готовы к самым негативным сценариям. Особенно со стороны Литвы и Польши». По словам Николая Щёкина, поведенческий алгоритм Польши «в последнее время вообще не поддается какому-либо критическому анализу: внутренние распри в гражданском обществе, назревают большие конфликты экономического характера, пандемия, война, развернутая Польшей против Европы, энергетический кризис – все это в совокупности используется определенными кругами: разведцентрами, военными и политическими транснациональными корпорациями. Что из этого выйдет, предсказать сейчас никто не может».
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