Щёкин: Европейский союз не имеет нравственного права существовать после миграционного кризиса

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– отметил Николай Щёкин.Эксперт уточнил, что звонок Ангелы Меркель некоторые назвали мужественным шагом.– констатировал Николай Щёкин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: