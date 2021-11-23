Щёкин: Европейский союз не имеет нравственного права существовать после миграционного кризиса

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин.
– Европейский союз как цивилизационный феномен мирового значения не имеет нравственного права существовать после миграционного кризиса. Более того, мы увидели полный провал принятия управленческих и иных решений в ЕС.<...> Вчера многие эксперты поднимали вопросы относительно того, можно ли доверять Европейскому союзу. Нет! Всю жизнь, сколько мы знаем Европу, она была лживой и лицемерной. Это две "ценности", которые ЕС вытащил из демократической Древней Греции. Думаю, ни один историк не приведет примеры, чтобы европейские лидеры либо какие-то структуры выполняли свое обещание. Всегда двойные стандарты. И даже звонок Меркель... Во что он обернулся? В обострение ситуации, – отметил Николай Щёкин.
Эксперт уточнил, что звонок Ангелы Меркель некоторые назвали мужественным шагом.
– Врать не надо. Она бы сделала мужественный шаг, если бы сняла санкции, извинилась перед белорусским народом, повинилась в том, что они [европейцы] делали в августе прошлого года. И Меркель, и Макрон, и многие другие предшественники создавали структуру Европейского союза, а теперь жалуются, что не могут справиться с комиссиями и комитетами, – констатировал Николай Щёкин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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