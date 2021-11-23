Щёкин: Европа понимает, что не может приказать ни Лукашенко, ни Путину, поскольку они самостоятельны

Такую мысль в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» озвучил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин, комментируя вопрос международного обозревателя Би-би-си Стивена Розенберга к Александру Лукашенко касательно интеграции с Россией и возможности появления Президента Союзного государства.
– Европейский союз создавался в большей степени насильно. Многие страны не проводили референдумы о входе в ЕС, их ломали через колено. Так, была Македония, стала Северная Македония. Ради того чтобы войти в Европейский союз, изменили название, то есть подменили понятие идентичности государства. Союзное государство стало конкурентом – эффективным, результативным, развивающимся и очень амбициозным, причем во всех плоскостях: экономической сфере, сфере безопасности и миграционных вопросов. Это их [европейцев] насторожило. Даже с пандемией в Союзном государстве борются намного лучше, – обратил внимание Николай Щёкин.
– Союзное государство –как красная тряпка перед быком. И они [европейцы] ничего с этим сделать не могут. Европа понимает, что не может приказать ни Лукашенко, ни Путину, поскольку они самостоятельны, – добавил эксперт.
Николай Щёкин отметил, что обозреватель Би-би-си, кроме всего прочего, неправильно трактовал понятие «союз».
– Они [европейцы] не могут понять, как это войти в союз и быть суверенным, – подчеркнул эксперт и добавил, что Союзное государство только укрепляет суверенность. И его создание связано с сохранением независимости стран.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.