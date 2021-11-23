Щёкин: Европа понимает, что не может приказать ни Лукашенко, ни Путину, поскольку они самостоятельны

– обратил внимание Николай Щёкин., – добавил эксперт.Николай Щёкин отметил, что обозреватель Би-би-си, кроме всего прочего, неправильно трактовал понятие «союз».подчеркнул эксперт и добавил, что Союзное государство только укрепляет суверенность. И его создание связано с сохранением независимости стран.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.