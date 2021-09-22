Щёкин: для оппозиции и Запада референдум по Конституции – это последняя возможность расшатать ситуацию в Беларуси

Такой мыслью заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет спросил:
– У меня создается впечатление, что и поправки в Конституцию, и придание каким-то органам власти дополнительных полномочий – это перестраховка на случай, если приходит новый Президент, чтобы Беларусь сохранила свой вектор развития. Как вы считаете, деструктивные силы будут пытаться этому помешать? Будет еще одна попытка [свержения государственного строя]?
– Давайте будем откровенны: либо референдум сохранит нас территориально, ментально и исторически, либо мы не сможем преодолеть эту планку. Для оппозиции и для Запада референдум – это последняя возможность расшатать ситуацию [в Беларуси], – подчеркнул Николай Щёкин.
Он продолжил мысль:
– Поэтому к референдуму надо готовиться очень серьезно: разъяснять людям, для чего он, что несет. Для этого должны быть понятны все изменения, которые предлагается внести в Конституцию. Речь не идет о техническом перераспределении функций – Президент акцентирует на этом внимание. Просто отдать функции – это одно. Ведь любая из них основывается на каких-то материальных затратах. Если ты отдаешь функции в район, значит, и бюджет перекраивается. Это очень непростые вещи. Плюс здесь мы наталкиваемся на вопрос кадров. Необходим новый взгляд на концепцию государственной кадровой политики, поэтому идеологическая вертикаль должна идти на шаг-два впереди всей страны и предлагать новые принципы развития государства. В этом контексте референдум для нас жизненно важен.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.