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Щёкин: для белорусов новогодняя речь Александра Лукашенко была откровением

Для всего белорусского народа новогодняя речь Президента Беларуси Александра Лукашенко была откровением. Таким мнением заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Николай Щёкин. Архивное фото

– Думаю, для всего белорусского народа новогодняя речь Александра Лукашенко была откровением. Глава государства выступил не только в качестве Президента, он выступил в качестве лидера мирового масштаба, – сказал Николай Щёкин.

Он добавил:

– Убежден, что многие, когда слушали это поздравление, наверное, не могли избавиться от мысли, что находятся в храме. В храме традиций и ценностей. Вы заметили, что Александр Григорьевич был над всеми деталями? Он говорил и мыслил категориями вечности: нравственности, морали, совести, справедливости, милосердия. Это было своего рода воззвание и приглашение всех белорусов к диалогу, к пониманию происходящего. 

Гость программы отметил, что посмотрел новогодние выступления многих глав государств, однако «никто не говорил о совести, о порядочности, о патриотизме, как это сделал наш Президент».

– В целом это новогоднее обращение было своего рода квинтэссенцией философии Беларуси и развития нашей государственности, нашего народа, – подытожил Николай Щёкин. 

Полный текст новогоднего обращения Президента к белорусскому народу – здесь.

Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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