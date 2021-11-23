Щёкин: диалог с Европой может быть только тогда, когда снимут санкции

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин.
По словам эксперта, для европейцев, в том числе для поляков, самая большая проблема состоит в том, что Александр Лукашенко отказался играть по их правилам и идти на диалог.
– Я часто слышу, что Беларуси надо идти на диалог. Со всей ответственностью могу заявить, что никакого диалога не будет, он и не нужен. Может быть, только тогда, когда снимут санкции и повинятся во всем. На какой диалог может пойти Александр Лукашенко, когда даже звонок Меркель усугубил ситуацию? Более того, Президент говорил о том, что вроде бы договорились о назначении определенных лиц, которые будут отвечать за технические вопросы. То есть Александр Лукашенко выделил людей, выделил технически все, но ничего не делается, – обратил внимание Николай Щёкин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.