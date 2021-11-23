Щёкин: диалог с Европой может быть только тогда, когда снимут санкции

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По словам эксперта, для европейцев, в том числе для поляков, самая большая проблема состоит в том, что Александр Лукашенко отказался играть по их правилам и идти на диалог.обратил внимание Николай Щёкин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.