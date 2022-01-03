Щёкин: «Большой разговор» был откровением Главы государства либо отчетом перед белорусским народом

«Большой разговор» был своего рода откровением Главы государства либо отчетом перед белорусским народом и перед всем миром. Такую мысль заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Николай Щёкин. Архивное фото
Напомним, Глава государства Александр Лукашенко 31 декабря 2021 года подписал Указ № 515 «О приеме в гражданство Республики Беларусь», в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети. Удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Таким образом, продолжается реализация поручения Главы государства, данного 9 августа 2021 года во время «Большого разговора с Президентом». С этого времени приняты в гражданство 1076 украинцев. В первую очередь это лица, прибывшие из Донецкой и Луганской областей. Также, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1234 гражданина Украины обрели белорусское гражданство в упрощенном порядке. В общей сложности после «Большого разговора» более 2,3 тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.
Комментируя эту информацию, Николай Щёкин сказал:
– Украина делает все возможное, чтобы выбить нас из колеи: вводит против нас санкции, обвиняет бог знает в чем, торпедирует экономические, гуманитарные проекты между двумя государствами. А Президент Беларуси над этой схваткой непонятно кого с кем выступает с гуманитарной, милосердной миссией. Кто бы к нам ни обращался, мы готовы всех принять, Александр Лукашенко говорил об этом.
Гость программы добавил:
– Думаю, дух «Большого разговора» в обществе будет витать еще очень долго, ближайшие несколько лет. Ведь «Большой разговор» был своего рода откровением Главы государства либо отчетом перед белорусским народом и перед всем миром. Вся планета увидела, насколько искренен Президент в своих помыслах и деяниях. Слова на ветер он не бросает. Пообещал – сделал. Я не припомню, чтобы Глава государства за последние 26 лет, пока он был Президентом, чего-то пообещал и не выполнил. Такого не было.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.