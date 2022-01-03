Щёкин: «Большой разговор» был откровением Главы государства либо отчетом перед белорусским народом

Николай Щёкин. Архивное фото

Напомним, Глава государства Александр Лукашенко 31 декабря 2021 года подписал Указ № 515 «О приеме в гражданство Республики Беларусь», в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети. Удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Таким образом, продолжается реализация поручения Главы государства, данного 9 августа 2021 года во время «Большого разговора с Президентом». С этого времени приняты в гражданство 1076 украинцев. В первую очередь это лица, прибывшие из Донецкой и Луганской областей. Также, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1234 гражданина Украины обрели белорусское гражданство в упрощенном порядке. В общей сложности после «Большого разговора» более 2,3 тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.Комментируя эту информацию, Николай Щёкин сказал:Гость программы добавил:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.