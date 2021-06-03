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  2. Щёкин: Беларусь стала для коллективного Запада красной линией, историческим тестом на правду и справедливость

Щёкин: Беларусь стала для коллективного Запада красной линией, историческим тестом на правду и справедливость

Показанный 3 июня по ОНТ фильм-расследование «Рейс «Афины –Вильнюс. Разбор полета» произвел сильное впечатление. Он стал ярким примером не просто агрессивных отношений недружественных стран к Беларуси, а раскрыл потенциальные цели коллективного Запада и механизм их достижения касательно нашей страны. В данном контексте Беларусь стала непреодолимым форпостом для коллективного Запада в реализации своих воинствующих задач. 


Само расследование показало, что, во-первых, наша страна строго придерживается международных норм и правил (в частности, Чикагской конвенции), во-вторых, благодаря быстрой реакции Президента и силовых структур удалось избежать возможной куда большей трагедии (самолет разворачивался недалеко от БелАЭС). Кроме того, были раскрыты определенные механизмы провокации, спланированной спецслужбами Запада, а весь мир стал свидетелем лицемерия и откровенной лжи политических элит западноевропейских стран.

В связи с этим надо понимать, что даже после этой неудачной спецоперации Запада нельзя успокаиваться. Запад оскалился, так как своими же действиями загнал себя в угол и всему миру открыл свое истинное лицо. Беларуси предстоит еще многое выдержать. Не исключаю, что в ближайшее время будут предприняты беспрецедентные шаги по попыткам личной дискредитации Президента и всей нашей страны.

Агония беглых уголовников, вызванная алчностью и простым разделом материальных подачек западными кураторами, привела к сдаче своих и участию в большой игре западных спецслужб. Возникает риторический вопрос: теперь-то граждане Беларуси понимают, кто эти люди и на что они готовы и способны пойти ради сохранения своей прибыли?

Беларусь стала для всего коллективного Запада красной линией, своего рода историческим тестом на правду и справедливость. 26 мая в своем обращении к парламентариям, членам Конституционной комиссии и представителям органов госуправления Президент в доступной форме пояснил цели и задачи данной провокации, расставив все точки над «i». Глава государства предостерег нас от скоропалительных выводов, призвав к выдержке и терпению. Белорусскому обществу следует глубоко проанализировать происходящие события и помнить о высокой ответственности перед будущими поколениями.

Сегодня наша страна столкнулась с массированной гибридной войной, начиная с информационно-коммуникационных механизмов давления и заканчивая горячим (государственный терроризм) этапом развития ее со стороны коллективного Запада. Сейчас как никогда союзнические отношения являются основополагающими в сохранении суверенитета страны.

Считаю, что Беларусь вправе в судебном порядке потребовать компенсации всех репутационных издержек. И материальный ущерб, нанесенный западными странами и такими компаниями, как Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA), должен быть компенсирован Беларуси.

Уверен, в ближайшее время коллективным Западом будут предприняты очередные попытки раскачать страну изнутри при помощи санкционного давления и экономического удушения. Не исключен вариант повторных усилий по устранению Главы государства. Мы столкнулись, как и весь цивилизованный мир, с западным монстром-дьяволом, силой зла. Поэтому модернизация системы национальной безопасности и укрепление системы государственного управления оправданны и логичны – в соответствии с новыми рисками и вызовами.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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