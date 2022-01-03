Щёкин: Беларусь стала Брестской крепостью славянской православной цивилизации

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В эфире программы обсудили объявление 2022-го в Беларуси Годом исторической памяти. По словам Николая Щёкина,. Эксперт объяснил:Николай Щёкин напомнил, что– подчеркнул он.добавил спикер.Гость программы резюмировал:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.