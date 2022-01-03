Щёкин: Беларусь стала Брестской крепостью славянской православной цивилизации

Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире программы обсудили объявление 2022-го в Беларуси Годом исторической памяти. По словам Николая Щёкина, «это уникально». Эксперт объяснил:
– В последнее время ряд очень узких политических кругов, финансируемых банковскими кругами, транснациональными корпорациями, занимается этнонациональной чисткой во всем мире. Мы стали свидетелями того, что происходит в глобальном масштабе геноцид исторической памяти и исторической правды. Идет ценелаправленное перекодирование народов, перепись истории.
Николай Щёкин напомнил, что «нас, белорусов, попытались сделать виновными во всем, привить нам синдром вины, чтобы мы во всем оправдывались». «Так вот не выйдет. Мы, наверное, первое государство в мире, которое с самого начала своего существования поставило ребром вопрос не просто идеологии, а исторической правды», – подчеркнул он.
– Поэтому очень символично, когда Год народного единства постепенно переходит в Год исторической памяти. Теперь мы понимаем логику Президента: а ведь проект Конституции – это производное от исторической памяти! Вчитайтесь в пункты Конституции – более половины предлагаемых корректировок касаются нашей духовной составляющей, исторической памяти, – добавил спикер.
Гость программы резюмировал: «Беларусь стала Брестской крепостью славянской православной цивилизации. Мы первые и пока последние, кто старается сохранить и свои ценности, и исторические традиции».
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.