25 ноября под руководством Президента состоялось знаковое для всей страны событие – заседание Конституционной комиссии. Для многих зарубежных и некоторых внутренних «спящих патриотов-коллаборантов» твердость слова и выполнения своих обещаний Президентом стала неудобным откровением.

Александр Лукашенко снова оказался на несколько шагов впереди так называемых «свядомых», да и специально подготовленных в аналитических центрах ЦРУ, Госдепа и других военно-политических спецслужб консультантов. На фоне успешной и стремительной модернизации белорусского общества сегодня мы наблюдаем завораживающий процесс обратного отыгрывания коллективным Западом своей же игры в «демократические свободы и права». Все это происходит посредством вбрасывания дезинформации, дискредитации референдума и разворачивающегося всебелорусского обсуждения изменений в Конституции, информационной войны.

В очередной раз приходится констатировать, что так называемые специалисты по Восточной Европе и Беларуси не сумели понять ни Главу государства, ни белорусское общество. И если Президент твердо решил провести конституционную реформу, как того требует время, то решение будет выполнено. Все действия Главы государства – это зеркало нашей белорусской реальности. Так, мы все являемся свидетелями поступательного развития государственно-общественных отношений, внушительных результатов на сегодняшний день в экономике, беспрецедентных и эффективных мер по борьбе с пандемией, становления новой энергетической модели и многого другого. Беларусь входит в новый этап своего исторического роста и философского осмысления цивилизационных перспектив. В этой связи модернизация Конституции не может быть «более или менее эффективной». Она обязана отвечать своему времени и быть в своем целеполагании перспективной.

Важный принцип – буква закона должна соответствовать духу закона. Так, к примеру, предлагаемая к изъятию анахроничная и бесперспективная позиция о нейтралитете является естественным и исторически востребованным процессом в современном мире, это реальность, с которой нужно считаться.

Пожалуй, одним из самых ответственных предстоящих этапов станет процесс всенародного и глубинного обсуждения проекта Конституции. Идеологическое и информационное сопровождение конституционного строительства – это вопрос успеха и результативности. С одной стороны, в виде одного холодного средства для беглых – методов, с другой – отрезвлением и сатисфакцией элит западноевропейских стран. Очевидно, что проект Основного Закона в той или иной мере заинтересует белорусское общество. По понятным причинам каждая социальная группа хотела бы видеть решения своих вопросов в обновленной Конституции. В то же время необходимо осознавать, что Конституция не открывает автоматическую возможность использовать в своих интересах и ее потенциал. Главное, проект основан на исторических данных и нацелен на повышение качества жизни граждан, укрепление безопасности государства, устойчивости системы государственного управления при любых складывающихся геополитических ситуациях, расширение гражданских прав и усиление ответственности.

Слова Президента о необходимости сохранить страну и единство белорусского народа, эффективная управляемость и преемственность поколений должны стать ключом успеха и развития. Уже сейчас видно, что в обновленной Конституции закладываются фундаментальные принципы и механизмы взаимодействия общества и власти, гарантии безопасности и перспективы развития белорусской государственности. В этой связи Всебелорусское народное собрание как структурно-функциональный управленческий проект сможет стать национальным балансом традиций и инноваций, безопасности и свободы – гарантом белорусской модели.

В любом случае надо всем понимать, что Конституция – продукт нашей культуры и венец философско-правовой мысли Беларуси. Коллективный Запад привык постоянно выдавать желаемое за действительное. У Беларуси подобных социальных экспериментов нет, не будет для них ни ресурсов, ни времени, ни желания. Белорусская модель изначально нацелена на открытость, правдивость, справедливость и достоинство каждого гражданина. Беларусь, как и ее Конституция, не должна застыть в европейских лекалах. Поэтому само всенародное обсуждение в обязательном порядке – проявление лучших черт белорусского народа, заключающихся в любви к Родине, приверженности исторической правде, цивилизационной мудрости и неиссякаемом поиске историко-культурной возможности сохранить будущее.

Николай ЩЁКИН, заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН, кандидат философских наук, доцент