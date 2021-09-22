Щёкин: Беларусь – это центр стабильности Восточной Европы

Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рассуждая на тему взаимодействия Беларуси с государствами, граничащими с нами, Николай Щёкин сказал:
– Надо жить с соседями такими, какие есть, – их не выбирают. У них тоже, надо понимать, происходит сейчас глубокая трансформация сознания. Вы думаете, народам Прибалтики и Польши будет легко потом осознать свои ошибки? Нет, конечно. Но при этом Президент всегда говорил о том, что нужно взаимодействовать по всем линиям.
Эксперт предостерег:
– Здесь надо быть очень гибким, чтобы нас не проглотили. С другой стороны, мы играем серьезную роль в региональной политике, являемся центром стабильности и миросозерцания Восточной Европы. Мы последний оплот [стабильности], и, если бы его разрушили, здесь была бы региональная война. Мы сдержали это.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.