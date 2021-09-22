Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Щёкин: Беларусь – это центр стабильности Восточной Европы

Щёкин: Беларусь – это центр стабильности Восточной Европы

Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Рассуждая на тему взаимодействия Беларуси с государствами, граничащими с нами, Николай Щёкин сказал: 

– Надо жить с соседями такими, какие есть, – их не выбирают. У них тоже, надо понимать, происходит сейчас глубокая трансформация сознания. Вы думаете, народам Прибалтики и Польши будет легко потом осознать свои ошибки? Нет, конечно. Но при этом Президент всегда говорил о том, что нужно взаимодействовать по всем линиям. 

Подписаться

Эксперт предостерег:

– Здесь надо быть очень гибким, чтобы нас не проглотили. С другой стороны, мы играем серьезную роль в региональной политике, являемся центром стабильности и миросозерцания Восточной Европы. Мы последний оплот [стабильности], и, если бы его разрушили, здесь была бы региональная война. Мы сдержали это. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы