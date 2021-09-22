Щёкин: Беларусь – это центр стабильности Восточной Европы

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Рассуждая на тему взаимодействия Беларуси с государствами, граничащими с нами, Николай Щёкин сказал:Эксперт предостерег:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.