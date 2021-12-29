Щёкин: атомная энергетика – это наше великое достижение

– отметил эксперт.Говоря об изменениях и дополнениях в Конституцию, Николай Щёкин привел в пример 46-ю статью, где указано, что Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при ее производстве и использовании.– обратил внимание Николай Щёкин и добавил, что в этой связи странам-соседям не стоит беспокоиться о безопасности БелАЭС.– заключил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.