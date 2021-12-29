Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин.
– Атомная энергетика – это наше великое достижение. Независимой Беларуси есть чем гордиться. Исходя из количества населения, территории, бюджета и экономической составляющей, не каждая страна в подобном формате способна построить атомную электростанцию. Посмотрите на Прибалтику и Польшу, где уже 20 лет думают об этом. И посмотрите на Украину, где закрывается все, что еще при Советском Союзе было построено, – отметил эксперт.
Говоря об изменениях и дополнениях в Конституцию, Николай Щёкин привел в пример 46-ю статью, где указано, что Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при ее производстве и использовании.
– Безопасность – это соблюдение всех международных норм. Что еще очень важно, [скажу] для наших так называемых беглых, по инструкции, если самолет приближается на 20 километров к АЭС, необходимо предпринимать меры, ведь это целая инфраструктура, ее надо обезопасить со всех сторон. В этом плане система уже налажена, – обратил внимание Николай Щёкин и добавил, что в этой связи странам-соседям не стоит беспокоиться о безопасности БелАЭС.
– Пусть лучше думают о том, как будут заключать договоры с нами, – заключил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.