Щёкин: агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась

Такое мнение выразил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин, сообщает БЕЛТА.
– В преддверии опубликования проекта Конституции, с одной стороны, белорусский народ сплотился вокруг национального лидера Александра Лукашенко, с другой – беглые и финансирующие их некоторые западноевропейские политические круги терпят фиаско. Результаты масштабного социологического исследования расставили все точки над i. В непростых социально-политических условиях исключительная поддержка Президента – 72,3%, армии – 70,6%, правоохранительных органов – 62,5%, Правительства – 59,8%, судов – 58,3%, Парламента – 56,4% стала беспрецедентным фактором исторической правды в новейшей истории не только для Беларуси. Уже можно с полной уверенностью констатировать, что агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась, – рассказал Николай Щекин.
По его словам, все попытки коллективного "змагарства" Запада расшатать и уничтожить посредством блицкрига, а также санкциями и шантажом Беларусь получили эффект бумеранга.
– Глава государства был инициатором создания Всебелорусского народного собрания. Поэтому тот факт, что 62,2% всецело доверяют ВНС, является фундаментальным критерием наших граждан в оценке перспектив развития, ярко свидетельствующим о неразрывном восприятии судьбы Беларуси и исторической миссии Президента, – отметил аналитик.
– Как показывают результаты масштабного социологического исследования, история суверенной и независимой Беларуси рационально, философски осмысливается гражданами и рефлексивно белорусским народом воспринимается как цивилизационное достижение и воплощение многовековой мечты о создании своей государственности. Такие цифры, как 57,3% доверия государственным служащим, 56,8% – местным органам власти, 52,9% – ЦИК, говорят о востребованности в белорусском обществе стабильности через решение насущных проблем посредством властей на местах, – подчеркнул Николай Щекин.
Аналитик добавил, что все вынесенные вопросы в социсследование важны и отразили реальную картину.
– Но за цифрами и процентами надо видеть главное – динамику, основные тенденции, закономерности и перспективу, личность. Главное одно – вся пропаганда коллективного Запада с многомиллиардными вливаниями в нее и в пятую колонну, провокации и санкционную политику, террористические организации и акции оказались преступным блефом и интеллектуальным бессилием перед исторической миссией Александра Лукашенко. Впереди серьезная работа – обсуждение проекта Конституции, осмысление основных положений и свободное волеизъявление – голосование, – констатировал он.