Щёкин: агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась

– рассказал Николай Щекин.По его словам, все попытки коллективного "змагарства" Запада расшатать и уничтожить посредством блицкрига, а также санкциями и шантажом Беларусь получили эффект бумеранга.– отметил аналитик., – подчеркнул Николай Щекин.Аналитик добавил, что все вынесенные вопросы в социсследование важны и отразили реальную картину., – констатировал он.