Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства

, – отметила Марианна Щеткина.Сегодняшний пример – первая в мире иммерсивная инсталляция «Поезд Победы», которая этим утром прибыла из России на станцию Минск-Пассажирский. По мнению Марианны Щеткиной, это не просто передвижной музей с уникальной экспозицией, а масштабная платформа воспитания настоящих патриотов.Интерактивный проект создан в первую очередь для молодого поколения.Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске напомнила, что в прошлом – юбилейном – году завершение получили два масштабных патриотических белорусско-российских проекта – возведение Ржевского мемориала и реконструкция, а также музеефикация Брестской крепости.