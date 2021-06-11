Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства

Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске рассказала о перспективах белорусско-российского сотрудничества в молодежном направлении.


– В свое время советский писатель Федор Абрамов сказал, что народ умирает, когда становится просто населением. А это происходит тогда, когда он забывает свою историю. 76 лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, меняются поколения, эстафету памяти берет в руки нынешняя молодежь – от нее зависит будущее нашего народа, – отметила Марианна Щеткина. – Молодежная политика Союзного государства направлена прежде всего на укрепление традиционных ценностей – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. У Беларуси и России есть хороший опыт обмена передовыми практиками в этом направлении.

Сегодняшний пример – первая в мире иммерсивная инсталляция «Поезд Победы», которая этим утром прибыла из России на станцию Минск-Пассажирский. По мнению Марианны Щеткиной, это не просто передвижной музей с уникальной экспозицией, а масштабная платформа воспитания настоящих патриотов.

– У Союзного государства великие перспективы, но для того, чтобы они состоялись, нужно единство двух народов, взаимовыгодное плодотворное сотрудничество и сохранение общей памяти. Сегодня наш «Поезд Победы» уверенно движется по рельсам истории, и мы никому не советуем вставать у нас на пути.

Интерактивный проект создан в первую очередь для молодого поколения. 

– Отрадно, что и создатели экспозиции – творческая мастерская «Невский баталист» и медиагруппа «Красны квадрат» – тоже молодые ребята. Чувствуется, что они вложили душу в экспозицию, которую посвятили героическому подвигу своих предков. Для такого музея и слов никаких не нужно: иди и смотри. Поймешь и боль, и трагедию, и цену Победы.

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске напомнила, что в прошлом – юбилейном – году завершение получили два масштабных патриотических белорусско-российских проекта – возведение Ржевского мемориала и реконструкция, а также музеефикация Брестской крепости. 

– На этом работа не останавливается – уже есть новые творческие задумки. Кроме того, ежегодно из средств Союзного государства выделяется порядка 200 миллионов российских рублей на укрепление единства молодого поколения наших стран. Буквально через месяц, сразу после завершения «Славянского базара», под Бобруйском пройдет большой молодежный турслет с более чем 600 участниками из Беларуси и России.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Минимум штраф: что грозит за хулиганство
В пункте пропуска «Каменный лог» появилась зона ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди
Психолог рассказала, как сделать подготовку к экзаменам максимально продуктивной и сохранить душевное спокойствие
Министр юстиции рассказал о некоторых потенциальных новшествах Гражданского кодекса
Легендарную балерину Басю Карпилову вспоминает ее дочь Любовь
Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка: суд завершил исследование доказательств
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 16 июня
День народного единства — акт исторической справедливости
Показом комедии «Театр купца Епишкина» заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов сегодня отметит 75-летие на сцене Театра-студии киноактера
Лукашенко поручил Совету Республики заняться контролем за основными нормотворческими документами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше с умным потерять
Начинается чемпионат Европы по футболу, который вошел в историю еще до своего старта
"Мы стали сильнее": Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Джиганом после скандала с наркотиками
В Брестской области более 80 тысяч человек привиты, заболеваемость COVID-19 снижается
Где в Беларуси можно полюбоваться тюльпанным деревом?
В стране продолжается модернизация системы совершения административных процедур
Лидер ведущей партии оппозиции в Японии потребовал отмены или переноса Олимпиады
Почему важно тратиться на воспитание собственных детей
В эфире телеканала «Беларусь 3» — юбилейный XX Национальный фестиваль песни и поэзии «Молодечно-2021»
Актрису Елену Сафонову госпитализировали
В год 130-летия Михаила Булгакова Белорусский государственный театр кукол приглашает на премьеру «Записок юного врача»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В лицо
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187
Что нужно знать про синдром раздраженного кишечника
На торгах 11 июня доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
В Белорусской филармонии триумфально завершился симфонический сезон
Андрей Савиных о дипломатическом давлении на Беларусь, выборе модели развития и противостоянии внешним угрозам
Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства
Врач назвал раздражительность признаком болезни щитовидной железы
Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха
Обеспеченность селхозорганизаций Гродненской области механизаторами составляет 91%
В Гомельской области проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Патент без права передачи
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития
Щёкин: золотой век международного права закончился
В России за сутки выявили максимум с 22 февраля заразившихся коронавирусом
Андрей Савиных: демократия – это продукт, который нельзя импортировать
В Гомеле нетрезвый покупатель распылил перцовый газ в охранника, возбуждено уголовное дело
В Хойниках спасатели достали кота из вентиляции
Прогноз погоды на 12 июня: кратковременные дожди, грозы и до +27 °С
Президент провел совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности
Богдан: хочется обратиться к женщинам разных стран: «Поддержите нас в стремлении быть самостоятельными и защищать наши семьи»
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Такая разная любовь
Щёкин: для России наша страна тоже является очень хорошим партнером
Луцкий: отстоим право на память о подвиге и на суверенное будущее
Кобрин принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ