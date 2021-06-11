Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске рассказала о перспективах белорусско-российского сотрудничества в молодежном направлении.
– В свое время советский писатель Федор Абрамов сказал, что народ умирает, когда становится просто населением. А это происходит тогда, когда он забывает свою историю. 76 лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, меняются поколения, эстафету памяти берет в руки нынешняя молодежь – от нее зависит будущее нашего народа, – отметила Марианна Щеткина. – Молодежная политика Союзного государства направлена прежде всего на укрепление традиционных ценностей – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. У Беларуси и России есть хороший опыт обмена передовыми практиками в этом направлении.
Сегодняшний пример – первая в мире иммерсивная инсталляция «Поезд Победы», которая этим утром прибыла из России на станцию Минск-Пассажирский. По мнению Марианны Щеткиной, это не просто передвижной музей с уникальной экспозицией, а масштабная платформа воспитания настоящих патриотов.
– У Союзного государства великие перспективы, но для того, чтобы они состоялись, нужно единство двух народов, взаимовыгодное плодотворное сотрудничество и сохранение общей памяти. Сегодня наш «Поезд Победы» уверенно движется по рельсам истории, и мы никому не советуем вставать у нас на пути.
Интерактивный проект создан в первую очередь для молодого поколения.
– Отрадно, что и создатели экспозиции – творческая мастерская «Невский баталист» и медиагруппа «Красны квадрат» – тоже молодые ребята. Чувствуется, что они вложили душу в экспозицию, которую посвятили героическому подвигу своих предков. Для такого музея и слов никаких не нужно: иди и смотри. Поймешь и боль, и трагедию, и цену Победы.
Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске напомнила, что в прошлом – юбилейном – году завершение получили два масштабных патриотических белорусско-российских проекта – возведение Ржевского мемориала и реконструкция, а также музеефикация Брестской крепости.
– На этом работа не останавливается – уже есть новые творческие задумки. Кроме того, ежегодно из средств Союзного государства выделяется порядка 200 миллионов российских рублей на укрепление единства молодого поколения наших стран. Буквально через месяц, сразу после завершения «Славянского базара», под Бобруйском пройдет большой молодежный турслет с более чем 600 участниками из Беларуси и России.
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Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства
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