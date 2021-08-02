В Токио продолжаются Олимпийские игры. В белорусской национальной копилке наград уже есть золото и бронза, и наши спортсмены продолжают борьбу за медали. Сегодня в рамках Игр состоялись квалификационные соревнования по стрельбе из винтовки с трех позиций среди мужчин, где отбирались финалисты олимпийского турнира. Нашу страну представлял Юрий Щербацевич.
Белорус с результатом 1176-55x занял восьмое место. Лучшие показатели Юрий Щербацевич продемонстрировал в стрельбе из положения лежа (99, 99, 100, 100). На первом месте – россиянин Сергей Каменский (1183-78x). Кстати, ранее в Токио спортсмен завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки смешанных команд.
Финал состязаний по стрельбе из винтовки с трех положений среди мужчин состоится сегодня. Начало – в 10:50 по минскому времени.
Кстати, сегодня белорусские спортсмены также смогли отобраться в полуфиналы соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Подробнее об этом можно почитать тут.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О том, как белорусы выступили на Играх за выходные, мы рассказывали в этом материале.
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Щербацевич квалифицировался в финал по стрельбе из винтовки с трех позиций на Олимпиаде
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