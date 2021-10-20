Щекович: принуждать к вакцинации ни в коем случае нельзя, но можно стимулировать

На уровне Федерации профсоюзов Беларуси принято решение – стимулировать работников, которые вакцинируются. Об этом рассказал в эфире Первого Национального канала Белорусского радио председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.
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– На уровне профсюзов мы приняли решение о стимулировании работников, которые сегодня вакцинируются. Это может быть и некая материальная помощь, и поощрение в виде билетов в бассейны, тренажерные залы. Это и один день за счет нанимателя после вакцинации, чтобы человек пришел в себя. Различные методы используем. В летний период, когда эпидемиологическая ситуация была лучше, мы даже предлагали экскурсионные программы для привитых членов профсоюза, – пояснил он.
Ссылаясь на слова Президента, гость эфира добавил, что принуждения вакцинироваться быть не должно.
-–Здесь каждый человек – хозяин своей судьбы. Есть предприятия, жизнеобеспечивающие город: это газоснабжение, водоканал и так далее. Каждый работник таких организаций должен понимать: если он выйдет из строя, за ним может последовать целое отделение. А потом и весь город, – поделился мнением Щекович.