SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Щекович: принуждать к вакцинации ни в коем случае нельзя, но можно стимулировать

Щекович: принуждать к вакцинации ни в коем случае нельзя, но можно стимулировать

На уровне Федерации профсоюзов Беларуси принято решение – стимулировать работников, которые вакцинируются. Об этом рассказал в эфире Первого Национального канала Белорусского радио председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович. 

Архивное фото

– На уровне профсюзов мы приняли решение о стимулировании работников, которые сегодня вакцинируются. Это может быть и некая материальная помощь, и поощрение в виде билетов в бассейны, тренажерные залы. Это и один день за счет нанимателя после вакцинации, чтобы человек пришел в себя. Различные методы используем. В летний период, когда эпидемиологическая ситуация была лучше, мы даже предлагали экскурсионные программы для привитых членов профсоюза, – пояснил он. 

Ссылаясь на слова Президента, гость эфира добавил, что принуждения вакцинироваться быть не должно. 

-–Здесь каждый человек – хозяин своей судьбы. Есть предприятия, жизнеобеспечивающие город: это газоснабжение, водоканал и так далее. Каждый работник таких организаций должен понимать: если он выйдет из строя, за ним может последовать целое отделение. А потом и весь город– поделился мнением Щекович.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы