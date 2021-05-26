Щёкин: у нас своя экономическая модель, не надо равнять ее с другими

К теме экономики в эфире сегодняшней программы подошли, обсуждая ситуацию, которая в последнее время сложилась в Европе. Там на жизнь многих стран повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. По словам Николая Щёкина, некоторые европейские государства испытывают «злость, потому что мы не объявили локдаун, у нас работают все предприятия».
Эксперт напомнил, что некоторые критики уже несколько десятков лет предрекают Беларуси сильные кризисы и дефолт, однако экономика нашей страны стабильно функционирует.
– У нас своя экономическая модель, – подчеркнул гость «Будней». – Ее не надо равнять с [другими]: американской или французской.
Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что и в нашей модели есть «много нюансов, [которые] надо исправлять». В этом плане, как полагает спикер, «мы должны работать на опережение. Поэтому и затеян процесс модернизации».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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