Щёкин: у нас своя экономическая модель, не надо равнять ее с другими

К теме экономики в эфире сегодняшней программы подошли, обсуждая ситуацию, которая в последнее время сложилась в Европе. Там на жизнь многих стран повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. По словам Николая Щёкина, некоторые европейские государства испытываютЭксперт напомнил, что некоторые критики уже несколько десятков лет предрекают Беларуси сильные кризисы и дефолт, однако экономика нашей страны стабильно функционирует.подчеркнул гость «Будней». –Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что и в нашей модели естьВ этом плане, как полагает спикер,Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.