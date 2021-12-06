Щёкин: санкции – это месть Беларуси и лично Президенту за нежелание предавать Россию и суверенитет

– считает Николай Щекин.Аналитик считает, что США и Великобритания заинтересованы в возрождении нацистской и националистической идеологии в Европе с последующим приходом к власти ультраправых сил, финансируемых Вашингтоном и Лондоном., – отметил политолог. –Николай Щекин полагает, что от предстоящих 7 декабря onlinе-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена многие ожидают временного компромисса.– подчеркнул эксперт. –В любом случае, убежден Николай Щекин, по итогам демократического саммита Беларусь и Россия будут объявлены врагами.– резюмировал аналитик.