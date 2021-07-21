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  2. Щёкин: самоуверенность, непрофессионализм, наглость и безнаказанность Запада сыграли с ним злую шутку

Щёкин: самоуверенность, непрофессионализм, наглость и безнаказанность Запада сыграли с ним злую шутку

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин, когда перечислял основные причины неспособности правительства Германии предотвратить большое количество жертв наводнения.


– Самоуверенность, непрофессионализм, наглость и безнаказанность Запада сыграли с ним злую шутку. Последнее десятилетие [Европа] указывала всем, как жить, в том числе и Республике Беларусь. Учила нас нравственности и морали, пыталась навязать свою систему управления. Посмотрите, как ее навязали Украине и что из этого вышло. Также постоянно рекомендовали нам что-то делать, в том числе в сфере здравоохранения и гражданской обороны. Помните, когда [Запад] просил Главу нашего государства практически уничтожить армию и отряды МЧС, которые якобы являются военизированными? Сейчас видим, что правы оказались мы, – сказал Николай Щёкин.

Эксперт обратил внимание, что хотя Германия и учила страны правильной жизни, сама она не смогла выстроить четкую систему управления, из-за чего теперь пожинает плоды трагедии.

– [Правительство Германии] все спустило на местные органы власти. Во главе государства оказались те самые политические партии, которые последние лет тридцать занимались только коррупцией и продвижением своих интересов, в том числе по продаже наркотиков и военной техники. Результаты видим в Ливии, Сирии и Югославии, – отметил Николай Щёкин и добавил, что Германии остается только просить помощи у Беларуси или России. Эти государства помогут стране ликвидировать последствия наводнения.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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