сказал Николай Щёкин.Эксперт обратил внимание, что хотя Германия и учила страны правильной жизни, сама она не смогла выстроить четкую систему управления, из-за чего теперь пожинает плоды трагедии.– отметил Николай Щёкин и добавил, что Германии остается только просить помощи у Беларуси или России. Эти государства помогут стране ликвидировать последствия наводнения.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.