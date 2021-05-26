Щёкин об инциденте с госфлагом Беларуси в Риге: такое впечатление, что Латвия сорвалась с катушек

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Напомним, в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран – участниц турнира. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. МИД нашей страны отреагировал незамедлительно. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что «мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа». Послу Латвии было предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть нашу страну – в течение 48 часов.Николай Щёкин в эфире программы этот инцидент прокомментировал следующим образом:Подобное отношение к государственному символу нашей страны гость «Будней» связал с ростом неонацистских настроений в Латвии:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.