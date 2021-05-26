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Щёкин об инциденте с госфлагом Беларуси в Риге: такое впечатление, что Латвия сорвалась с катушек

Такую мысль кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Парламентарии о снятии белорусского флага в Риге: Это нарушение норм международного права

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Напомним, в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран – участниц турнира. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. МИД нашей страны отреагировал незамедлительно. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что «мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа». Послу Латвии было предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть нашу страну – в течение 48 часов. 

Николай Щёкин в эфире программы этот инцидент прокомментировал следующим образом:

– Попраны все международные правила, которые только можно было себе представить. Такое впечатление, что Латвия сорвалась с катушек, перестала чувствовать границы.

Подобное отношение к государственному символу нашей страны гость «Будней» связал с ростом неонацистских настроений в Латвии:

– Мы сегодня пожинаем плоды той тридцатилетней независимости Прибалтики, [страны которой] отказались от своих традиций, от советского прошлого и стали делать крен в сторону неонацизма. Когда тридцать лет по улицам ходят неонацисты, думаю, ничего другого и нельзя было ожидать. 

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Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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