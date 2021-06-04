Щекин об интервью Протасевича: мы увидели истинное лицо так называемой оппозиции

– Беларусь произвела сатисфакцию в мировом масштабе. Все учебники, методички и пособия по разведывательной и диверсионной деятельности в мире могут пополниться новой главой «Успешное разоблачение агентурной деятельности западных спецслужб против Республики Беларусь». Просмотрев программу Маркова «Ничего личного», мы все стали свидетелями, с одной стороны, закулисной борьбы за подачки политическими элитами и спецслужбами Запада среди беглых, с другой – хорошо профинансированной коллективным Западом спецоперации по государственному перевороту и физическому устранению Президента. Надо понимать, что это только сотая часть того, что знает и может рассказать подследственный. Будем откровенны, мы увидели истинное лицо так называемой оппозиции. Алчность, изуверское чувство наживы, так как деньги получали за предательство, за гибель страны, за миллионы искалеченных судеб. Более циничного, жестокого заработка сложно придумать. Телеграм-каналы стали телеграм-гестапо-каналами, подвергающими шантажу, издевательству, морально-психологическому линчеванию не только отдельных людей, но целый народ, страну.
Николай Щекин задал вопрос всем белорусским гражданам и всему здравомыслящему миру:
– Теперь-то вы понимаете, что беглые уголовники с самого начала подписали договор со спецслужбами Запада, по которому готовы были ввергнуть страну в гражданскую войну, продать всех нас, и это все только ради частной наживы? Считаю, что это «Обыкновенный фашизм предателей». Мы все столкнулись с глубокоэшелонированной и разветвленной агентурной системой, работающей на деньги «демократического» Запада, подготовка которой с целью насильственного захвата власти шла не один год. Варшавско-вильнюсский сговор, курируемый спецслужбами США, дезавуирован. Определенной роли, как Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши, и многих других деятелей соседних стран нам всем еще придется дать оценку. Карты раскрыты. Мир увидел не просто двойные стандарты, но прежде всего саму технологию и закулисную плановую подготовку реализации проекта «Убить Президента» и «Государственный переворот как форма демократических выборов». Непосредственное участие высокопоставленных лиц западных стран говорит, во-первых, о реальном проекте государственного терроризма, во-вторых, о развернутой, хорошо спланированной диверсионной работе, в-третьих, о целенаправленном финансировании фондами США и Запада по свержению законной власти, в-четвертых, о нетривиальной роли подкупленных оппозиционных сил, в-пятых, о разветвленной сети коррупционных схем внутри политических элит и спецслужб коллективного Запада.
Поделился философ и еще одним впечатлением от Романа Протасевича:
– Может сложиться ложное впечатление о раскаянии этого персонажа и о второстепенной роли его во всей этой развернутой схеме противостояния с Беларусью. Надо давать себе отчет в том, что покаяния нет, как и глаза его не отражают осознания сделанного. Он сам целенаправленно шел к этому, принимал участие в планировании и координации действий некоторых «спецорганизаций». Более того, мы все увидели действительно подавленного человека (саморазоблачение и разоблачение – непростой шаг в жизни), но концентрация его мыслей – на простых фактах недооцененности его своими же подручными. Некоторые сойдутся во мнении, что следует простить его. Но простить – значит понять, а понять предательство не могу.