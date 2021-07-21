Щёкин о жертвах наводнения в Германии: продажность и коррумпированность элит коллективного Запада привела к таким плачевным результатам

Ведущий ток-шоу Вадим Шепет обратил внимание, что Германия раньше считалась примером отличного управления в Европе. Однако такое представление о стране разрушилось, как только правительство не смогло вовремя эвакуировать население из пострадавших в результате наводнения регионов, из-за чего погибли многие люди. В связи с этим Вадим Шепет и гость программы попытались понять, что стало причиной трагедии, обрушившейся на некогда дисциплинированную Германию.– обратил внимание эксперт.Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что и Германия, и другие европейские страны заигрались в политические игры.– сказал эксперт и добавил, что европейский народ в это верит, поскольку его сознание загнано в тупик, люди не видят выхода из сложившейся ситуации. В подобном положении любой нормально воспримет идею относительно того, что во всех бедах виноваты белорусы.– резюмировал Николай Щёкин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.