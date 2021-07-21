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  2. Щёкин о жертвах наводнения в Германии: продажность и коррумпированность элит коллективного Запада привела к таким плачевным результатам

Щёкин о жертвах наводнения в Германии: продажность и коррумпированность элит коллективного Запада привела к таким плачевным результатам

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин.


Ведущий ток-шоу Вадим Шепет обратил внимание, что Германия раньше считалась примером отличного управления в Европе. Однако такое представление о стране разрушилось, как только правительство не смогло вовремя эвакуировать население из пострадавших в результате наводнения регионов, из-за чего погибли многие люди. В связи с этим Вадим Шепет и гость программы попытались понять, что стало причиной трагедии, обрушившейся на некогда дисциплинированную Германию.

– Не они были такими дисциплинированными, это мы о них так думали. Это первое, а второе, если бы у нас произошла [подобная трагедия], коллективный Запад обвинил бы [Беларусь] в том, что она уничтожает свой народ. Сегодня мы увидели, что почти все европейские страны ни к чему, начиная с пандемии и заканчивая этой природной катастрофой, не готовы. У них не то что обороноспособности, гражданской обороны нет. Все деньги, которые были предназначены для этой цели, в 2014 году отдали мигрантам. [Страны Запада] сами в этом признались, – обратил внимание эксперт.

Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что и Германия, и другие европейские страны заигрались в политические игры.

– Начали всем указывать, как жить, а сами подзабыли свою историю и то, что коллективный Запад это не весь мир. Продажность элит Запада и коррумпированность во всех сферах деятельности привела к таким плачевным результатам [многочисленным жертвам наводнения в Германии. – Прим. ред.]. Нам говорят, что там [царит] свобода слова и демократия. Давайте будем откровенными, это все иллюзия и бутафория. Свободы слова в мире нет, не было и не будет никогда, а демократия – это всего лишь процедура. [Запад] со своей толерантностью и ЛГБТ перевернул весь мир и сознание людей, тем самым загнав народы в тупиковое положение. Там ведь политические репрессии, запреты, безработица, преступность, расовая неприязнь, религиозные конфликты. Все это в совокупности говорит о том, что политические элиты и спецслужбы целенаправленно загоняли свои народы, чтобы легко управлять ими. Но при этом, кстати, здесь повторяются уроки Второй мировой войны, [Запад] обвиняет нас, – сказал эксперт и добавил, что европейский народ в это верит, поскольку его сознание загнано в тупик, люди не видят выхода из сложившейся ситуации. В подобном положении любой нормально воспримет идею относительно того, что во всех бедах виноваты белорусы.

– Поэтому когда говорят, что народ хочет там свободы, это не правда. Они уже не знают, что такое свобода. Там такое количество ограничений, которое нам и не снилось. За каждое движение руки и ноги – штраф. Просто мы не чувствуем и не понимаем это. Народы [на Западе] оказались в коллективной европейской клетке без морали, без нравственности и при этом взрастили в себе такие качества, как продажность и разгульность во всех отношениях. Это не люди, это биомасса коллективного Запада, с которой [власти] что хотят, то и делают. То же самое и в США. Мы одна из немногих стран, которая поставила заслон этому, отказалась идти по ценностным ориентирам коллективного Запада и принимать те принципы, по которым они живут, защитила свои христианские традиции и человеческие ценности. Поэтому Республика Беларусь в своем желании выстраивать и защищать суверенность стала сакральным врагом для всего коллективного Запада, – резюмировал Николай Щёкин.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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