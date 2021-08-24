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Щёкин о событиях в Афганистане: произошла геополитическая катастрофа мирового масштаба

В Афганистане произошла крупная геополитическая катастрофа, последствия которой будут давать о себе знать еще много лет. Такую точку зрения в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси, кандидат философских наук Николай Щёкин, комментируя вчерашнее заявление Александра Лукашенко о том, что ситуация в Афганистане – это гигантское поражение западной политики. 


– Слова Главы государства, наверное, смягчают некоторые позиции, – отметил эксперт. – Произошла геополитическая катастрофа мирового масштаба, последствия которой нам еще придется оценить, и мы еще не можем сегодня понять, что будет дальше. Ведь этот кризис долгоиграющий. И я думаю, он на лет 30–50, не меньше, исходя из истории Афганистана. Со входа советских войск в эту страну сколько времени прошло – и ничего там не получилось, не успокоилось. Надо плясать от печки. Что произошло в Афганистане за последние 20 лет? Только по предварительным данным, натовскими войсками было уничтожено свыше 500 тысяч человек, потрачено два триллиона долларов, из которых 600 миллиардов исчезли, растворились. А одной из строк бюджета Афганистана в последние 20 лет был наркотрафик – почти 6,5 миллиарда долларов. Можно себе представить, что там творится. Там очень много племен, которые становятся единым целым только тогда, когда есть общий враг.


– Нет монолитного Афганистана, вот в чем проблема, – резюмировал эксперт.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.


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Фото: Михалевич Диана
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