Щёкин о событиях в Афганистане: произошла геополитическая катастрофа мирового масштаба

– Слова Главы государства, наверное, смягчают некоторые позиции, – отметил эксперт. – Произошла геополитическая катастрофа мирового масштаба, последствия которой нам еще придется оценить, и мы еще не можем сегодня понять, что будет дальше. Ведь этот кризис долгоиграющий. И я думаю, он на лет 30–50, не меньше, исходя из истории Афганистана. Со входа советских войск в эту страну сколько времени прошло – и ничего там не получилось, не успокоилось. Надо плясать от печки. Что произошло в Афганистане за последние 20 лет? Только по предварительным данным, натовскими войсками было уничтожено свыше 500 тысяч человек, потрачено два триллиона долларов, из которых 600 миллиардов исчезли, растворились. А одной из строк бюджета Афганистана в последние 20 лет был наркотрафик – почти 6,5 миллиарда долларов. Можно себе представить, что там творится. Там очень много племен, которые становятся единым целым только тогда, когда есть общий враг.
– Нет монолитного Афганистана, вот в чем проблема, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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