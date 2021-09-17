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  2. Щёкин о Дне народного единства: мы одна из немногих стран, а может, и единственная, кто сейчас создает новую традицию и новый праздник

Щёкин о Дне народного единства: мы одна из немногих стран, а может, и единственная, кто сейчас создает новую традицию и новый праздник

Таким мнением поделился в эфире проекта "Альфа Радио" "День народного единства – праздник каждого из нас" кандидат философских наук, заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН Беларуси Николай Щёкин.  

Фото из архива 

– В 2021 году мы одна из немногих стран, а может, и единственная, кто сейчас создает новую традицию и новый праздник. Не просто праздник – мы форматируем свою государственность. У нас много символов – День Победы, День Независимости, теперь будет еще один. Действительно, в нашей белорусской государственности было какое-то ощущение недосказанности.  Не было понимания, как стать территориально едиными. Теперь мы получили ответ, возможно, нас время подтолкнуло. Давайте его не праздновать, а насыщать  своими делами, помыслами, трудом и честным отношением к государству, – высказался он. 

Эксперт добавил: теперь нам предстоит огромная работа относительно того, как из этого символа-праздника создать какое-то знамя. Начиная с научно исследовательских работ у историков и завершая той самой экономической моделью. Нужно показать, что этот праздник выстрадан народом, выстрадан тысячелетней историей. 

– Мы получили новый символ и храм. Теперь мы зациклили свою государственность – стало понятно, на чем она стоит, – заключил Щёкин. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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