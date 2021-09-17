Щёкин о Дне народного единства: мы одна из немногих стран, а может, и единственная, кто сейчас создает новую традицию и новый праздник

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– высказался он.Эксперт добавил: теперь нам предстоит огромная работа относительно того, как из этого символа-праздника создать какое-то знамя. Начиная с научно исследовательских работ у историков и завершая той самой экономической моделью. Нужно показать, что этот праздник выстрадан народом, выстрадан тысячелетней историей.– заключил Щёкин.