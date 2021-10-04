Щёкин: интервью Президента CNN показало неготовность Запада критично воспринимать реалии

, – уверен аналитик.Николай Щёкин полагает, что впереди у нас большая и кропотливая работа по укреплению белорусской государственности.– уверен эксперт.Политолог считает, что только патриотично настроенные граждане могут претендовать на определенные должности.– подчеркнул Николай Щёкин.Эксперт отметил, что задачи, сформулированные Президентом, непростые, но жизненно важные не только для развития белорусской науки, но прежде всего для сохранения страны.– сказал Николай Щёкин.По его словам, без идеологии немыслима перспектива белорусской государственности.– резюмировал эксперт.