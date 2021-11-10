Щёкин: действия Польши на границе – это военно-политический и психологический садизм

Такое мнение выразил политолог Николай Щекин в программе "ОбъективНо" на ОНТ.
–Всё, что сейчас происходит, – это военно-политический и психологический садизм со стороны Польши. Вчера и сегодня ночью то, что мы видим, напоминает действия эсэсовцев и коллаборационистов во времена войны. Это гестаповские методы. Ситуация очень напряженная. Во-первых, нанесен второй серьезный удар за этот год по Союзному государству. Все-таки Польша – это олицетворение коллективного Байдена. Они возомнили себя надзирателем. Вы видите, что сейчас проходит транзит власти в Германии, во Франции. Поляки сумели этим воспользоваться. Но не забываем, что на протяжении нескольких столетий они всегда являлись провокаторами многих войн в Европе. Вот эта провокационная линия у них и продолжилась, – считает политолог.