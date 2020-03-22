Шатравко: бездумной заготовки древесины в лесах нет

Бездумной заготовки древесины в лесах нет. В этом заверил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

– Порой у людей складывается впечатление, что мы приходим в лес только для заготовки древесины. В отдельных случаях это действительно так, но большую массу древесины заготавливаем при уходе за лесом. В этом случае мы выбираем ту, которая не способна дальше расти или отстала в росте, чтобы повысить продуктивность остающихся насаждений и увеличить тем самым отдачу от гектара лесной площади. Размеры рубок ухода определяются нашим лесоустроительным проектом, который составляем для всех лесхозов раз в 10 лет. Без этого документа ведение лесного хозяйства в стране запрещено, – пояснил первый замминистра.

Он также отметил, когда в лес приходят исключительно за заготовкой древесины – это касается спелых насаждений.

– У нас есть эксплуатационные леса, в которых мы должны получить древесину, проводя рубки главного пользования. Но вся эта работа жестко регламентирована. Как итог – с 1994 года площадь спелых лесов, которые составляют базу для лесозаготовки, выросла с 4,7 процентов до 14,7 процентов от общей площади лесов. Для сравнения, в 1988 году этот показатель был всего 2,6 процента. Бездумной заготовки древесины нет, все ведется планомерно. Как результат – в 1994 году расчетная лесосека была всего 5,4 миллиона кубометров, в 2019м – 13,7 миллиона кубометров. Конечно, у местного населения создается впечатление, что объемы заготовки растут – есть что. Не рубить неправильно, ведь продукт есть, древесина спелая, ее нужно взять и вовлечь в переработку, чтобы в том числе окупить затраты, которые мы понесли во время выращивания леса, – пояснил Шатравко.

Объем расчетной лесосеки в ближайшие годы продолжит расти. Оптимальной считается доля в 18-20 процентов – столько, как ожидается, будет к 2025 году. И в последующем она должна сохраниться на этой отметке.

Еще один момент в пользу рубок спелых насаждений, по словам первого замминистра, в том, что на определенном этапе леса прекращают поглощение углерода и начинают поглощать кислород.

– Ученые разработали нам стратегию по увеличению поглощения углерода, основной посыл в том, что надо садить больше молодых лесов, – рассказал Шатравко.

В прошлом году при проведении рубок главного пользования было заготовлено свыше 9,9 миллиона кубометров древесины, промежуточного пользования – 5,3 миллиона кубометров. Кстати, за 2014-2018 годы достигнута положительная динамика относительно вырубки лесов и их создания. Так, при площади сплошных вырубок в 2014 году 32 тысячи гектаров, в 2016 году – 37,9 тысяч гектаров и 61,9 тысяч гектаров в 2018 году, создание новых лесов выполнено соответственно на площади 43,7 тысячи гектаров, 48,3 тысячи гектаров и 57,8 тысяч гектаров. В 2019 году положительная тенденция сохранилась: при выполненных рубках на площади 51,2 тысяча гектаров новые леса появились на площади 51,8 тысячи гектаров.