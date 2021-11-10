Шарий высказался о двойных стандартах и искусственном нагнетании ситуации на границе

Своим мнением о двойных стандартах и искусственном нагнетании ситуации, когда беженцы идут со стороны Беларуси, поделился украинский блогер Анатолий Шарий в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Я не помню, в какую из стран, в которую идут мигранты, вторгалась Беларусь? Ливия, Ирак, может, Сирия? В Афганистан также не вторгалась. Беларусь упрекнуть нельзя: она не вмешивалась и в дела тех стран, куда сейчас направляются потоки. Но, когда они [беженцы] двинулись потоком через Беларусь на Запад, реакция последовала странная. Что делал бы Евросоюз 5 лет назад? Приехал бы и выступил очередной артист, Папа Римский бы приземлился: мол, давайте их всех примем, кто не примет, тому штраф. А что происходит за последние 24 часа? Польша – настоящий щит Европы – стягивает 12 тысяч солдат, отгоняет беженцев слезоточивым газом, стреляет. Пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" закрыт. Ближайший функционирующий – в 50 и 160 км. Литва объявляет ЧС. Начинают звучать заявления со всего мира, которые пять лет назад невозможно было даже представить, – высказался он.
Фото: скриншот видео