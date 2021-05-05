Шарангович забросил 16-ю шайбу в НХЛ и признан второй звездой матча с «Бостоном»

По ходу игры «дьяволы» уступали 1:2 и 2:3, однако все-таки смогли склонить чашу весов в свою сторону. Весомый вклад в это внес Егор Шарангович, который на 53-й минуте сделал счет 3:3 и, таким образом, перевел выяснение отношений за пределы основного времени. Получив передачу на чужой синей линии, белорусский форвард разобрался с защитником и переиграл голкипера «Бостона» хлестким броском в дальний угол. Кроме того, белорус поучаствовал в победной атаке «Нью-Джерси» в овертайме, но баллов за результативность в ней не набрал.В общей сложности минчанин провел на льду 16 минут 58 секунд и, помимо того, что забросил шайбу, отметился двумя бросками по воротам и двумя перехватами. Он завершил игру с показателем полезности «+2». После финальной сирены Егора Шаранговича признали второй звездой встречи.Гол в ворота «Бостона» стал для него 16-м в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего на счету белоруса 29 (16+13) баллов по системе «гол плюс пас».Кроме Шаранговича, ворота «медведей» в отчетной встрече поразили Павел Заха дважды (9-я, 63-я минуты) и Йеспер Боквист (50). А в команде гостей отличились Патрис Бержерон (25), Тейлор Холл (35) и Шон Курали (51).До окончания сезона «Нью-Джерси», досрочно лишившийся шансов на попадание в плей-офф, еще проведет три игры, причем все – на выезде. Предстоит встретиться с «Нью-Йорк Айлендерс» дважды (7 и 9 мая) и «Филадельфией Флайерз» (11 мая).