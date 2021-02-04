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Шарангович отстранен от матчей НХЛ в связи с протоколом лиги о коронавирусе

Белорусский форвард «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович отстранен от матчей НХЛ в связи с протоколом лиги о коронавирусе. Список, в котором всего 17 хоккеистов команды, в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист TSN Фрэнк Серавалли. 


Помимо белоруса, в числе игроков команды, которые недоступны для участия в матчах или тренировках, находятся Натан Бастиан, Йеспер Братт, Коннор Каррик, Аарон Делл, Никита Гусев, Джек Хьюз, Андреас Юнссон, Янне Куокканен, Майкл Маклеод, Кайл Палмиери, Дэймон Северсон, Тай Смит, Мэтт Теннисон, Сами Ватанен, Павел Заха и Трэвис Зэйджак.

Включение в список отстраненных от игр может быть обусловлено первичным положительным результатом теста на COVID-19, изоляцией в связи с проявлением симптомов заболевания, карантином из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцией в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Ранее сообщалось о том, что матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Нью-Джерси Девилз» отложены как минимум до 6 февраля.

Этот сезон Егор Шарангович начинал в минском «Динамо», в составе которого был одним из лидеров. В ряде встреч белорусский нападающий исполнял обязанности капитана команды, а кроме того, долгое время входил в топ-5 снайперов лиги с 17 заброшенными шайбами. На отличную готовность хоккеиста обратили внимание в «Нью-Джерси», которому принадлежат права на форварда, и он был отозван из стана «зубров» для подготовки к новому сезону НХЛ. 15 января Шарангович дебютировал в НХЛ и стал первым белорусом, сыгравшим в сильнейшей лиге мира с 15 марта 2016 года, когда Михаил Грабовский в последний раз вышел на лед в форме «Нью-Йорк Айлендерс». К настоящему моменту белорусский форвард «дьяволов» принял участие во всех девяти матчах своей команды в чемпионате, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.
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Фото: РЕЙТЕР
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