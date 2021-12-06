Шаповалов: поведение ЕС в отношении Беларуси нерационально

Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Cанкции ударят и по европейскому рынку, и по европейскому обывателю. Тем не менее Европа соглашается на них [санкции], не думая о своих согражданах. Она рассуждает, как бы посильнее ударить по Беларуси и наказать ее. Это поведение абсолютно нерационально ни с геоэкономической, ни с геополитической точки зрения. Беларусь никуда не денется, она всегда будет соседом Европы. Я уже не говорю о том, что эта республика является основным транзитным путем не только для России, но и других стран, – отметил эксперт.
Владимир Шаповалов добавил, что вместо санкций, которые Евросоюз вводит в отношении крупных белорусских предприятий, Беларуси, наоборот, нужна программа экономической помощи для решения проблем с беженцами.
– Фактически в настоящий момент Беларусь является пострадавшей стороной от кризиса беженцев, но ни в коем случае ни его инициатором, ни проводником, – подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ.