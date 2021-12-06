Шаповалов: поведение ЕС в отношении Беларуси нерационально

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– отметил эксперт.Владимир Шаповалов добавил, что вместо санкций, которые Евросоюз вводит в отношении крупных белорусских предприятий, Беларуси, наоборот, нужна программа экономической помощи для решения проблем с беженцами.– подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ.