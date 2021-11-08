Шаповалов: Польша не в состоянии справиться с вызовом со стороны мигрантов

Таким мнением в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
– Данная кризисная ситуация прежде всего демонстрирует непрофессионализм и некомпетентность польских властей. Они не в состоянии справиться с незначительным вызовом со стороны мигрантов. Очевидно, что это комплексная проблема. Она касается гражданской власти, правоохранителей, силовиков, пограничных служб, которые не в состоянии организовать эффективную защиту польских рубежей. Мы видим, что с каждым днем эта неготовность становится все более явной. Слетает всякий флер цивилизованности с польского государства. Мы видим дикие, бесчеловечные действия в отношении мигрантов со стороны польских силовиков, – подчеркнул Владимир Шаповалов.
По мнению эксперта, режим ЧП, введенного Польшей на границе с Беларусью, не приведет к решению проблемы:
– Фактически он демонстрирует стремление польской власти обратить внимание и внутреннего потребителя информации (польское население), и внешнего (Запад) на то, что существуют проблемы и как они героически пытаются их решить. Как известно, у польского правительства не такие уж сильные позиции, общество расколото, поэтому они стремятся сформировать образ врага. Этот враг находится на Востоке – это Беларусь, Россия, а теперь еще и мигранты. Сформировав образ врага, они мобилизуют общество, консолидируют его вокруг власти для того, чтобы победить своих оппонентов. А что касается внешнего потребителя – это сигнал, что Польша героически борется, защищая Европу, и как та, в свою очередь, должна отбросить всякие нравоучения в отношении польского руководства и заняться оказанием помощи ей в этой неравной борьбе.