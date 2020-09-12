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«Шахтер» разгромил «Витебск» в первом матче под руководством Григорчука

На стадионе «Строитель» в Солигорске завершился очередной матч 23-го тура футбольного чемпионата страны. В дебютной игре Романа Григорчука на посту главного тренера команды местный «Шахтер» нокаутировал «Витебск» – 5:0.


На предыдущем отрезке чемпионата «Витебск» завоевал реноме грозы фаворитов, отняв очки у брестского «Динамо» (1:0), «Шахтера» (0:0), минского «Динамо» (1:1), БАТЭ (2:2) и «Немана» (0:0). Но все те успехи были в родных стенах. А вот на выезде дела «северян» идут хуже. И в сегодняшнем матче это правило подтвердилось.

«Шахтер» владел территориальным и игровым преимуществом и отсалютовал недавнему приходу Романа Григорчука на тренерский мостик более чем убедительной викторией.

Забитыми мячами сегодня отметились Игор Иванович (20-я минута), Дарко Бодул (24), Юрий Кендыш (53), Артем Архипов (77) и Джасурбек Яхшибоев (88). 



Таким образом, «Шахтер» настиг по очкам БАТЭ, который сегодня несколько ранее разгромил «Смолевичи» – 5:2, и вернулся на первое место в таблице по дополнительным показателям. 

Обошелся без очковых потерь в этом туре и дополняющий призовую тройку «Неман», который обыграл «Рух» – 3:2.

В еще одном сыгранном к настоящему моменту матче тура «Минск» добился убедительной виктории над «Городеей» – 3:0.

Сегодня еще состоится дерби между динамовцами Минска и Бреста. А на завтра запланированы игры «Белшина» – «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ» – «Славия». Встреча между РЦОР-БГУ и «Слуцком» перенесена на 30 сентября.



Турнирная таблица сейчас имеет такой вид: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча), 2. БАТЭ – 46 (23), 3. «Неман» – 41 (23), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 35 (22), 5. «Ислочь» – 35 (22), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (23), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (21), 9. «Витебск» – 30 (23), 10. «Динамо» (Брест) – 29 (20), 11. «Минск» – 25 (21), 12. «Славия» – 24 (20), 13. «Слуцк» – 21 (21), 14. «Городея» – 20 (23), 15. «Белшина» – 19 (22), 16. «Смолевичи» – 14 (21).

В списке бомбардиров лидирует Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей. Ближайшим преследователем форварда из Узбекистана является один из лидеров БАТЭ Максим Скавыш, отличившийся 11 раз.

Фото: vk.com/fcshakhterby
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