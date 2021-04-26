«Шахтер» разгромил «Рух» в центральном матче шестого тура чемпионата Беларуси по футболу

В состоявшемся в Солигорске ключевом поединке шестого тура футбольного чемпионата страны «Шахтер» обыграл «Рух» со счетом 4:1.
К отчетному поединку команды подходили с пятиматчевыми сериями в турнире: солигорцы – с победной, брестчане – с беспроигрышной. Однако в Солигорске чья-то цепочка в обязательном порядке должна была прерваться. И в итоге закончилась серия «Руха», который получил более чем болезненный удар по своим чемпионским амбициям.
«Шахтер», несмотря на то что он, в отличие от соперника, на прошлой неделе проводил полуфинальный поединок Кубка Беларуси против «Ислочи» (1:0), смотрелся бодрее, целеустремленнее и, главное, куда лучше действовал в завершающей стадии атак, что и привело действующего чемпиона к шестой победе подряд.
Героем встречи стал форвард «горняков» Дембо Дарбо, который оформил хет-трик на 14-й, 22-й и 77-й минутах и, кроме того, ассистировал Глебу Шевченко при взятии ворот гостей на 67-й минуте.
«Рух» ответил лишь голом Павла Савицкого, который реализовал пенальти за три минуты до окончания основного времени матча.
Остальные встречи тура, состоявшиеся 23–25 апреля, принесли такие результаты: «Сморгонь» – «Спутник» – 2:0, «Славия» – «Слуцк» – 3:1, «Динамо» (Брест) – «Витебск» – 0:0, РЦОР-БГУ – «Неман» – 1:1, «Минск» – «Динамо» (Минск) – 1:3, «Ислочь» – БАТЭ – 1:4, «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.
Из этих результатов на себя обращают внимание победы минского «Динамо» и БАТЭ, а также очередная потеря очков жодинскими торпедовцами, безвыигрышная серия которых достигла трех матчей (два поражения, одна ничья).
Турнирная таблица выглядит так: 1. «Шахтер» – 18 очков (6 матчей). 2. БАТЭ – 14 (6). 3. «Динамо» (Брест) – 12 (6). 4. «Гомель» – 11 (6). 5. «Динамо» (Минск) – 11 (6). 6. «Рух» – 9 (6). 7. «Ислочь» – 9 (6). 8. «Минск» – 8 (6). 9. «Торпедо-БелАЗ» – 7 (6). 10. «Витебск» – 7 (6). 11. РЦОР-БГУ – 5 (6). 12. «Слуцк» – 5 (6). 13. «Славия» – 4 (6). 14. «Сморгонь» – 4 (6). 15. «Неман» – 3 (6). 16. «Спутник» – 3 (6).
В списке бомбардиров лидирует Дембо Дарбо, на счету которого восемь забитых мячей.
Фото: vk.com/fcshakhterby
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«Шахтер» разгромил «Рух» в центральном матче шестого тура чемпионата Беларуси по футболу
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