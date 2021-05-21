«Шахтер» примет минское «Динамо» в центральном матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу

Почти ровно год назад, 30 мая, минское «Динамо» и «Шахтер» играли в столице, и тогда «горняки» победили – 1:0

Гвоздем и игрового дня, и вообще всего тура, конечно, станет соперничество борющихся за золото «Шахтера» и «Динамо». «Горняки», без потерь прошедшие девятитуровый отрезок, сейчас находятся всего в одной победе от повторения абсолютного рекорда по количеству викторий на старте сезона. А автором этого достижения, установленного еще в 1990-е годы, является как раз минское «Динамо», что подогревает интерес к этому и без того очень ожидаемому матчу.В прошлом чемпионате «горняки» и динамовцы Минска обменялись выездными победами с минимальным счетом 1:0. И ждать голевого пиршества сегодня, кажется, тоже не приходится, так как за девять предыдущих туров команды пропустили по пять мячей. Меньше пробоин в этом чемпионате получило лишь брестское «Динамо», которое доставало мяч из своих ворот всего трижды.Областное дерби Гомельщины, которое пройдет вслед за поединком в Солигорске, безусловно, окажется на периферии зрительского внимания. Но этот матч тоже представляет интерес. В первую очередь с точки зрения того, чтобы увидеть, не сбавит ли обороты «Гомель», выступление которого стало одним из главных откровений оставшегося в прошлом игрового отрезка.Этот тур, напомним, начался позавчера матчами с участием финалистов Кубка. «Ислочь» потерпела поражение от «Витебска» – 0:1. А БАТЭ одержал волевую победу над «Спутником» – 2:1. Завтра состоятся встречи «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ», «Минск» – «Динамо» (Брест), «Рух» – «Неман» и РЦОР-БГУ – «Слуцк».Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 27 очков (9 матчей). 2. БАТЭ – 23 (10). 3. «Динамо» (Минск) – 20 (9). 4. «Динамо» (Брест) – 17 (9). 5. «Гомель» – 15 (9). 6. «Рух» – 15 (9). 7. «Витебск» – 15 (10). 8. «Ислочь» – 13 (10). 9. «Торпедо-БелАЗ» – 12 (9). 10. «Минск» – 10 (9). 11. «Славия» – 8 (9). 12. «Слуцк» – 7 (9). 13. «Неман» – 6 (9). 14. РЦОР-БГУ – 6 (9). 15. «Сморгонь» – 4 (9). 16. «Спутник» – 3 (10).Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей. Его ближайшими преследователями являются Дмитрий Комаровский («Ислочь») и Андрей Соловей («Гомель»), отличившиеся по шесть раз.