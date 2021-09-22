Футбол. «Шахтер» обыграл РЦОР-БГУ в первом матче под руководством Баги

На стадионе «Строитель» в Солигорске состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Местный «Шахтер» победил минский РЦОР-БГУ – 2:0, после чего обошел борисовский БАТЭ и вернулся на первое место в турнирной таблице.
Буквально накануне стало известно о том, что пост главного тренера «горняков», ставший вакантным после отставки Сергея Гуренко, занял Алексей Бага. Времени на то, чтобы войти в курс дел, у него почти не было. Но, несмотря на цейтнот, специалист дебютировал в новой для себя должности с достаточно уверенной победы.
«Шахтер» владел преимуществом и закономерно выиграл, отправив в ворота «студентов» по голу в каждом из таймов. Отличились Игор Иванович (29-я минута) и Игорь Стасевич (90+1).
Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 53 очка (21 матч). 2. БАТЭ – 51 (23). 3. «Динамо» (Минск) – 48 (23). 4. «Рух» – 47 (23). 5. «Гомель» – 44 (22). 6. «Витебск» – 33 (23). 7. «Динамо» (Брест) – 31 (23). 8. РЦОР-БГУ – 27 (22). 9. «Неман» – 27 (23). 10. «Ислочь» – 27 (23). 11. «Торпедо-БелАЗ» – 25 (22). 12. «Минск» – 24 (22). 13. «Слуцк» – 22 (23). 14. «Славия» – 18 (22). 15. «Сморгонь» – 13 (23). 16. «Спутник» – 7 (23).
В списке бомбардиров лидирует нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей. Его ближайшим преследователем является форвард «Гомеля» Андрей Соловей, отличившийся 14 раз.
Фото: vk.com/fcshakhterby