«Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Противостояние «Гомеля» и «Шахтера» виделось, пожалуй, главной изюминкой раунда. Ведь команда из города над Сожем еще в прошлом году выступала в высшей лиге, а в этом сезоне на всех порах стремится к возвращению в элиту. «Шахтер» же располагает таким составом, что по умолчанию должен претендовать на хорошее выступление во всех внутренних соревнованиях, в которых участвует. Подогревало интерес к матчу и то, что на этой неделе «горняки» не справились со скромным молдавским «Сфынтул Георге» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).Сегодняшним успехом «Шахтер», конечно, лишь самую малость реабилитировался за еврокубковый конфуз. Но победа над крепким «Гомелем», так или иначе, достигнута. И это не может не радовать болельщиков команды из Солигорска.Забитыми мячами в составе «Шахтера» отметились Артем Архипов (11-я минута), Дарко Бодул (55) и Джасурбек Яхшибоев дважды (90+1, 90+3). А у «Гомеля» гол престижа на свой счет записал Руслан Юденков (81).Уверенно преодолело барьер 1/16 финала Кубка страны и брестское «Динамо», которое отправило три безответных мяча в ворота представляющего вторую лигу «Мелиоратора». Это сделали Денис Лаптев (50), Сергей Кривец (55) и Павел Седько (76).Первые матчи 1/16 финала состоялись позавчера. А вообще к настоящему моменту определились 13 из 16 участников 1/8 финала. Помимо «Шахтера» и брестского «Динамо», это дзержинский «Арсенал», минский РЦОР-БГУ, «Ислочь» из Минского района, «Городея», брестский «Рух», «Витебск», «Слуцк», борисовский БАТЭ, мозырская «Славия», речицкий «Спутник» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».Обратим внимание, что из всех клубов высшей лиги стадию 1/16 финала не смогли преодолеть лишь «Смолевичи», потерпевшие болезненное поражение от «Арсенала» – 1:4, и «Белшина», которая проиграла «Спутнику» – 2:3 (после дополнительного времени).Оставшиеся билеты в 1/8 финала будут разыграны позже в матчах «НФК Крумкачы» (Минск) – «Динамо» (Минск), «Островец» – «Минск» и «Слоним-2017» – «Неман» (Гродно). Из этих поединков, безусловно, выделяется столичное дерби, запланированное на 1 сентября.