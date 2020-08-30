Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

«Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Одни из главных претендентов на победу в футбольном Кубке страны без особых проблем вышли в 1/8 финала. На стадии 1/16 финала солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» обыграли соответственно «Гомель» (4:1) и «Мелиоратор» из Житковичей (3:0).





Противостояние «Гомеля» и «Шахтера» виделось, пожалуй, главной изюминкой раунда. Ведь команда из города над Сожем еще в прошлом году выступала в высшей лиге, а в этом сезоне на всех порах стремится к возвращению в элиту. «Шахтер» же располагает таким составом, что по умолчанию должен претендовать на хорошее выступление во всех внутренних соревнованиях, в которых участвует. Подогревало интерес к матчу и то, что на этой неделе «горняки» не справились со скромным молдавским «Сфынтул Георге» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).

Сегодняшним успехом «Шахтер», конечно, лишь самую малость реабилитировался за еврокубковый конфуз. Но победа над крепким «Гомелем», так или иначе, достигнута. И это не может не радовать болельщиков команды из Солигорска.

Забитыми мячами в составе «Шахтера» отметились Артем Архипов (11-я минута), Дарко Бодул (55) и Джасурбек Яхшибоев дважды (90+1, 90+3). А у «Гомеля» гол престижа на свой счет записал Руслан Юденков (81).




БАТЭ разгромил «Гранит» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Читайте также

БАТЭ разгромил «Гранит» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу
Уверенно преодолело барьер 1/16 финала Кубка страны и брестское «Динамо», которое отправило три безответных мяча в ворота представляющего вторую лигу «Мелиоратора». Это сделали Денис Лаптев (50), Сергей Кривец (55) и Павел Седько (76).

Первые матчи 1/16 финала состоялись позавчера. А вообще к настоящему моменту определились 13 из 16 участников 1/8 финала. Помимо «Шахтера» и брестского «Динамо», это дзержинский «Арсенал», минский РЦОР-БГУ, «Ислочь» из Минского района, «Городея», брестский «Рух», «Витебск», «Слуцк», борисовский БАТЭ, мозырская «Славия», речицкий «Спутник» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Обратим внимание, что из всех клубов высшей лиги стадию 1/16 финала не смогли преодолеть лишь «Смолевичи», потерпевшие болезненное поражение от «Арсенала» – 1:4, и «Белшина», которая проиграла «Спутнику» – 2:3 (после дополнительного времени).

Оставшиеся билеты в 1/8 финала будут разыграны позже в матчах «НФК Крумкачы» (Минск) – «Динамо» (Минск), «Островец» – «Минск» и «Слоним-2017» – «Неман» (Гродно). Из этих поединков, безусловно, выделяется столичное дерби, запланированное на 1 сентября.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне - Назаров
Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промпроизводства - Назаров
Футболисты ЦСКА победили "Ахмат" в гостевом матче чемпионата России
Разоблачение фейков оппозиции.ВИДЕО
Митрополит Вениамин: важно усилить духовное просвещение молодежи
Мирные акции в любой момент могут перестать быть безопасными - российский эксперт 
Оформление в украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" восстановлено в полном объеме
Выходящие на протесты женщины даже не понимают, что ими манипулируют - депутат
Сивец: получена такая установка выйти на площади и попытаться раскачать наше общественное согласие
Сейчас становится более очевидным, кто стоит за всеми выходами на улицу и протестами - Беляков
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Ввод фермы утром. Деньги вечером
Украинский политолог: диалог с позиции победителя для оппозиции сегодня невозможен и некорректен
Белорусские волейболистки выиграли бронзовые медали молодежного ЧЕ-2020
Военный эксперт: сознанием белорусов пытаются манипулировать из-за границы
Парень принял в подарок тест ДНК и раскрыл страшную семейную тайну
Публицист Сергей Колясников: в Германии задержано 300 протестующих. Потрясена ли Ангела Меркель применением насилия?
«Шахтер» и брестское «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
В Молодечно совершено нападение на милиционеров
В украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" по техпричинам приостановлено оформление
Минское «Динамо» выиграло Кубок Салея
Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц
мнение
Татьяна БИЗЮК
Найти зоотехника... в школе
В Индонезии обрушилась шахта. Есть жертвы
Петровский: Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость
"Спутник" и "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси
Толпа людей повредила служебный автомобиль милиции возле площади Независимости в Минске. ВИДЕО
Гандболистки "Гомеля" в пятый раз выиграли Кубок Беларуси
Белорусские предприятия полностью обеспечивают страну готовой мясной продукцией - Минсельхозпрод
В Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 125 человек - МВД
Автопробег "За Беларусь!" прошел сегодня в Гродно
"Минсктранс" рассказал, как сегодня ходит общественный транспорт в столице
Минсвязи выпустит четыре почтовые марки из серии "Шедевры живописи из музеев Беларуси"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Весь мир – театр
Молодечненское «Динамо» победило «Гомель» в матче за третье место в Кубке Салея
В Минске открыли все станции метро
В Глубоком проходит праздник «Наше лето спортивного цвета»
Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении вступило в активную фазу - Минобороны
В Могилеве прошел общегородской детский праздник
Организации "Белтопгаза" добыли уже более 1,5 млн т торфа
Костюмы, брюки и рубашки: узнали, во сколько обойдутся сборы в школу в последние дни августа
Умер худрук мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 452 пациента с COVID-19
Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скромное обаяние буржуазии
Самосвалы БЕЛАЗ будут работать в пустыне Гоби
Кошка каждый день объедалась, пока ее хитрый план не раскрыли
В Минске закрыты четыре станции метро
Авторы
СКАНИРУЙТЕ