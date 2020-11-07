«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На стадионе «Строитель» в Солигорске завершился «гвоздевой» матч 28-го тура ЧБ по футболу между «Шахтером» и БАТЭ. Соперничество наиболее очевидных на данный момент претендентов на золото завершилось вничью – 1:1.
Победитель в этом матче сделал бы более чем весомую заявку на чемпионство. Но команды разошлись боевой ничьей, сохранив тем самым ту диспозицию, которая была до игры: БАТЭ возглавляет таблицу, а «Шахтер» отстает на один балл.
Счет в поединке на 25-й минуте открыл Павел Нехайчик, который конвертировал в забитый мяч классный навес Игоря Стасевича.
Такое развитие событий, разумеется, совершенно не устраивало «горняков» – и они принялись с удвоенной энергией искать счастья у ворот БАТЭ. До поры до времени это не приносило результата. Но на 81-й минуте «Шахтер» все-таки смог восстановить статус-кво. Это сделал Роман Бегунов, четко реализовавший пенальти.
И до, и после этого эпизода обе команды имели ряд хороших возможностей для взятия ворот. Но больше забитых мячей зрители не увидели.
Вчера «Минск» обыграл «Ислочь» – 4:3, а «Витебск» и «Рух» разошлись миром – 0:0. Сегодня несколько ранее «Неман» взял верх над «Смолевичами» – 4:1, «Слуцк» уступил в так называемом «сахарном дерби» «Городее» – 0:1, а «Торпедо-БелАЗ» в компенсированное время дожало в матче-триллере брестское «Динамо» – 3:2. На завтра запланированы поединки «Белшина» – РЦОР-БГУ и «Славия» – «Динамо» (Минск).
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 54 очка (28 матчей). 2. «Шахтер» – 53 (28). 3. «Неман» – 50 (28). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 50 (28). 5. «Динамо» (Брест) – 48 (28). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 30 (28). 14. «Слуцк» – 27 (28). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (28).
Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.
Фото: vk.com/fcshakhterby
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«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу
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