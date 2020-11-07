Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На стадионе «Строитель» в Солигорске завершился «гвоздевой» матч 28-го тура ЧБ по футболу между «Шахтером» и БАТЭ. Соперничество наиболее очевидных на данный момент претендентов на золото завершилось вничью – 1:1.


Победитель в этом матче сделал бы более чем весомую заявку на чемпионство. Но команды разошлись боевой ничьей, сохранив тем самым ту диспозицию, которая была до игры: БАТЭ возглавляет таблицу, а «Шахтер» отстает на один балл.

Счет в поединке на 25-й минуте открыл Павел Нехайчик, который конвертировал в забитый мяч классный навес Игоря Стасевича.

Такое развитие событий, разумеется, совершенно не устраивало «горняков» – и они принялись с удвоенной энергией искать счастья у ворот БАТЭ. До поры до времени это не приносило результата. Но на 81-й минуте «Шахтер» все-таки смог восстановить статус-кво. Это сделал Роман Бегунов, четко реализовавший пенальти.

И до, и после этого эпизода обе команды имели ряд хороших возможностей для взятия ворот. Но больше забитых мячей зрители не увидели.




«Торпедо-БелАЗ» вырвало победу у брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Читайте также

«Торпедо-БелАЗ» вырвало победу у брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу
Вчера «Минск» обыграл «Ислочь» – 4:3, а «Витебск» и «Рух» разошлись миром – 0:0. Сегодня несколько ранее «Неман» взял верх над «Смолевичами» – 4:1, «Слуцк» уступил в так называемом «сахарном дерби» «Городее» – 0:1, а «Торпедо-БелАЗ» в компенсированное время дожало в матче-триллере брестское «Динамо» – 3:2.  На завтра запланированы поединки «Белшина» – РЦОР-БГУ и «Славия» – «Динамо» (Минск). 

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 54 очка (28 матчей). 2. «Шахтер» – 53 (28). 3. «Неман» – 50 (28). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 50 (28). 5. «Динамо» (Брест) – 48 (28). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 30 (28). 14. «Слуцк» – 27 (28). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (28).

Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.

Фото: vk.com/fcshakhterby
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 9 ноября
В Украине мужчина напал на прохожих - два человека погибли, еще восемь ранены
Нетрезвый водитель в Минске повредил пять припаркованных авто
ООН назвала страны, которым угрожает голод
«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Байден предварительно побеждает на выборах президента США
Теннис. Ивашко не смог выйти в финал турнира в Германии
Французский велогонщик Давид Годю выиграл 17-й этап "Вуэльты Испании-2020"
Конституционный суд Гвинеи признал Альфу Конде победителем на президентских выборах
«Торпедо-БелАЗ» вырвало победу у брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
В ЕС считают, что на переговорах с Великобританией по Brexit есть большие разногласия
Акция "Беларусь - энергоэффективная страна" пройдет 9-20 ноября
Кленами и рябинами дополнили аллеи семейных деревьев в Калинковичах и Мозыре
Загрязнение лесов и незаконные рубки - какие нарушения выявила гослесохрана в этом году
Минчанин продал индивидуальному предпринимателю из Осиповичей около 370 «липовых» аккумуляторов, заработав на этом около 10 тысяч долларов
В Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве
Лукашенко – молодёжи: не надо ничего ломать, давайте красиво пройдем период смены поколений
Новый формат торговли, доступные цены, хорошая локация, фермерские продукты – чем удивляет покупателей открывшийся сегодня экорынок в Валерьяново
Зеленолужская линия метро, металлопрокатный завод в Миорах и реконструированный мост в Полоцке: узнали, какие объекты открылись в Беларуси к 7 ноября
Новые станции минского метро приняли первых пассажиров
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Лукашенко: моя мечта, чтобы мы с россиянами построили еще одну атомную станцию
Заместитель гендиректора МАГАТЭ: благодарны Беларуси, что все рекомендации международных экспертов реально внедряются
Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США
Лукашенко: какую Конституцию примет народ – такая и будет
Лукашенко о выборах в США: это позорище, издевательство над демократией
Фестиваль средневековой культуры в Дудутках – стрим
Аллеи семейных деревьев заложат во всех регионах страны
Продукция на выходе – в Миорах запущен в строй прокатно-дрессировочный стан нового суперсовременного металлопрокатного завода
Что нужно знать о древней ДНК, чтобы лучше понять себя
Первый электро-дом на Гомельщине открыли в поселке Большевик
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
«Красный пищевик» запустил в Славгороде линию по розливу меда
Любовь Макаенок: 7 лет рядом с Андреем были счастьем
Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты
За 9 месяцев с начала года в МАРТ поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства
В Минске возложили цветы к памятнику Ленину
В Щучине торжественно сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов
Лукашенко: на первом энергоблоке БелАЭС мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве
Лукашенко о БелАЭС: главным критерием для нас была безопасность
А был ли марш медиков в Минске?
В Славгороде запущено производство по розливу меда
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Ловушка для джипа
Первый энергоблок БелАЭС выведен на мощность 400 МВт
Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки
Почему происходят ДТП
Авторы
СКАНИРУЙТЕ