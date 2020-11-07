«Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в центральном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Победитель в этом матче сделал бы более чем весомую заявку на чемпионство. Но команды разошлись боевой ничьей, сохранив тем самым ту диспозицию, которая была до игры: БАТЭ возглавляет таблицу, а «Шахтер» отстает на один балл.



Счет в поединке на 25-й минуте открыл Павел Нехайчик, который конвертировал в забитый мяч классный навес Игоря Стасевича.



Такое развитие событий, разумеется, совершенно не устраивало «горняков» – и они принялись с удвоенной энергией искать счастья у ворот БАТЭ. До поры до времени это не приносило результата. Но на 81-й минуте «Шахтер» все-таки смог восстановить статус-кво. Это сделал Роман Бегунов, четко реализовавший пенальти.



И до, и после этого эпизода обе команды имели ряд хороших возможностей для взятия ворот. Но больше забитых мячей зрители не увидели.







Читайте также «Торпедо-БелАЗ» вырвало победу у брестского «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу



Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 54 очка (28 матчей). 2. «Шахтер» – 53 (28). 3. «Неман» – 50 (28). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 50 (28). 5. «Динамо» (Брест) – 48 (28). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 30 (28). 14. «Слуцк» – 27 (28). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (28).



Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 54 очка (28 матчей). 2. «Шахтер» – 53 (28). 3. «Неман» – 50 (28). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 50 (28). 5. «Динамо» (Брест) – 48 (28). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 30 (28). 14. «Слуцк» – 27 (28). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (28).Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.



