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«Шахтер» и БАТЭ проведут матчи 17-го тура чемпионата Беларуси

Три матча 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня в Бобруйске, Борисове и Солигорске. Свои игры проведут лидеры национального первенства — «Шахтер» и БАТЭ.

Главный аутсайдер Высшей лиги — «Белшина» — примет в родных стенах «Торпедо-БелАЗ». Бобруйчане отстают от ближайших соседей по турнирной таблице — «Смолевичей» — уже на семь очков. «Автозаводцы» же решают совсем другие задачи. Команда Юрия Пунтуса в прошлом туре разгромно уступила «Шахтеру» (1:4), но по-прежнему находится от тройки лидеров на расстоянии одной победы. Поединок с аутсайдером, до этого одерживавшим всего одну победу, отличный шанс для «автозаводцев» улучшить турнирное положение.

БАТЭ в прошлом туре лишился единоличного лидерства, сенсационно уступив дома «Энергетику-БГУ» (0:1). До этого «желто-синие» проиграли в родных стенах принципиальному сопернику — минскому «Динамо» (0:2). В третьем домашнем матче подряд парни Кирилла Альшевского примут команду попроще — «Славию», однако в первом круге мозыряне уже щелкнули по носу 15-кратных чемпионов (2:1). Поэтому и сейчас легкой прогулки борисовчанам ждать не стоит.

«Шахтер», подвинувший с первой строки БАТЭ, 15-кратных чемпионов пока опережает только по дополнительным показателям. Однако в отличие от борисовчан «горняки» сейчас явно на ходу — в последний раз дружина Юрия Вернидуба уходила с поля побежденной почти три месяца назад — 17 апреля солигорчане проиграли дома феерившему тогда «Слуцку» (1:2). Сегодня соперником «Шахтера» станет «Городея», пока далекая от себя самой прошлогоднего образца. Само собой, «горняки» — безусловные фавориты противостояния, но солигорчане довольно часто теряют очки с командами из нижней половины таблицы  — до победы над «Торпедо-БелАЗ» были две ничьи с «Рухом» (1:1) и «Минском» (1:1).

Вчера в стартовом матче тура «Смолевичи», находящиеся в крайне тяжелом финансовом положении, сенсационно разобрались с крепкой «Ислочью» (3:1) благодаря дублю вчерашнего дублера минского «Динамо» Владислава Ложкина.

Отметим, что программа этого тура будет сокращенной, так как АБФФ перенесла встречу брестского «Динамо» со «Слуцком» из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов страны.

Расписание 17-го тура:

11 июля (суббота)

16:30. «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»

18:30. БАТЭ – «Славия»

20:30. «Шахтер» – «Городея»

12 июля (воскресенье)

16:30. «Энергетик-БГУ» – «Рух»

18:30. «Динамо-Минск» – «Минск»

20:30. «Витебск» – «Неман»

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 30 очков (16 матчей).

2. БАТЭ – 30 (16).

3. «Неман» – 29 (15).

4. «Энергетик-БГУ» – 29 (16).

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16).

6. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (16).

7. «Динамо» (Минск) – 23 (16).

8. «Ислочь» – 23 (17).

9. «Витебск» – 22 (16).

10. «Рух» – 22 (16).

11. «Славия» – 21 (16).

12. «Слуцк» — 18 (16).

13. «Городея» – 16 (16).

14. «Минск» – 15 (14).

15. «Смолевичи» – 14 (16).

16. «Белшина» – 7 (16).

Фото: «Рейтер», vk.com/gorodeyafcvk.com/fcshakhterby

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