Шаховская: в следующем году БРСМ запланировал несколько новых трудовых проектов

В следующем году Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ планирует запустить несколько новых трудовых проектов, об этом рассказала командир РШСО Надежда Шаховская.





Вновь пройдет республиканский сельскохозяйственный трудовой проект «Толочин». Продолжение получит и производственный трудовой проект «Атлант», говорит Надежда Шаховская:

– В этом трудовом семестре в нем было задействовано 228 человек. В следующем году увеличим квоту и трудоустроим еще больше ребят. Ведем переговоры по поводу запуска медицинского проекта на базе больницы в Островце.

В 2022-м Республиканский штаб студенческих отрядов планирует организовать трудовые проекты на Минском автомобильном заводе и Минском тракторном заводе. Продолжится и практика выезда отрядов за рубеж, дополнила командир РШСО:

– В 2020 году из-за пандемии коронавируса отряды не покидали пределы страны. В этом году педагогический отряд «Феникс» и сервисный «Юность» работали во Всероссийском детском центре «Орленок». Отряд «Зодчие» участвовал в международной студенческой стройке «Кузбасс-300» в Кемерово, где занял первое место.