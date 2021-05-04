Такую точку зрения озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» бизнесмен, учредитель ООО «Суперпак компани» Вячеслав Шах.
В начале эфира гость высказался об утверждении, что белорусский бизнес перешел в режим эгоизма.
– Я с этим не согласен. Понятия эгоизм и режим несовместимы. Особенно в бизнес-среде. Эгоизм это разрушительная, а не созидательная черта. А режим подразумеваем порядок и дисциплину. Для меня это ритмичная методика организации своего времени. Каждый руководитель, будь то сфера бизнеса или другая, обязан соблюдать определенные правила и придерживаться строгого распорядка, – озвучил свою точку зрения эксперт.
По словам специалиста, это утверждение может распространяться на политическую плоскость.
– В протестное время мы увидели, что многие предприниматели пренебрегли всем, что для них делало государство. Так можно трактовать режим эгоизма, – добавил собеседник.
Вячеслав Шах отметил, что среди протестующих бизнесменов было не так много. По его словам, на акциях протеста в основном были люди, которым в последние годы дали много свободы – блогеры и молодежь.
– Я считаю, что бизнес не был массово вовлечен в это движение. В наших кругах объединились думающие люди. Они понимают, что государство – это организация господствующего класса, со своим аппаратом управления. И его главная задача – сохранить существующий строй, – сказал бизнесмен.
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Шах: когда люди пренебрегают тем, что делает для них государство, – это и есть режим эгоизма
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