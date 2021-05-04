Шах: когда люди пренебрегают тем, что делает для них государство, – это и есть режим эгоизма

В начале эфира гость высказался об утверждении, что белорусский бизнес перешел в режим эгоизма.– озвучил свою точку зрения эксперт.По словам специалиста, это утверждение может распространяться на политическую плоскость.– добавил собеседник.Вячеслав Шах отметил, что среди протестующих бизнесменов было не так много. По его словам, на акциях протеста в основном были люди, которым в последние годы дали много свободы – блогеры и молодежь.– сказал бизнесмен.