Сезон заготовки сахарной свеклы начался в Беларуси

В Беларуси стартовал сезон заготовки сахарной свеклы. Такая информация размещена в Telegram-канале концерна "Белгоспищепром".
– Сегодня в стране стартовал сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая. Первые 4 тыс. т сладкого корнеплода уже отправились на ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Уборка корнеплода ведется в двух районах – Гродненском и Берестовицком. Средняя сахаристость свеклы порядка 14,5%. Учитывая благоприятные погодно-климатические условия, специалисты ожидают, что урожай на Гродненщине будет не ниже уровня прошлого года. Предприятие полностью готово к переработке свеклы, и его запуск состоится 10 сентября, –уточняется в сообщении.
Отмечается, что в республике есть четыре сахарных завода. На всех этих предприятиях заявили о готовности к приему сырья. Мощность заводов позволяет перерабатывать примерно 5 млн т сахарной свеклы за сезон. Суточная производительность предприятий составляет по меньшей мере 39 тыс. т сырья.
Вместе с тем в сообщении указано, что ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" будет запущен уже на будущей неделе, 14 сентября. Запуск ОАО "Городейский сахарный комбинат" планируют осуществить 15 сентября. ОАО "Жабинковский сахарный завод" начнет переработку сырья к концу текущего месяца – 21 сентября.
Фото: БЕЛТА