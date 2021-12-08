Сезон рождественских ярмарок в Минской области начнется 11 декабря

Конкретные даты привелаЕлена Чеботарь уточнила, что на ярмарках можно будет приобрести рождественские товары (елки, украшения, подарки), продегустировать праздничные угощения (среди них – имбирные пряники, блинчики, продукция гриль). Также посетители ярмарок смогут посмотреть на тематические концертные выступления и поучаствовать в зимних конкурсах.