Сезон рождественских ярмарок в Минской области начнется 11 декабря

Когда праздничные мероприятия будут проходить в различных городах области, сообщает БЕЛТА.
Конкретные даты привела начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Елена Чеботарь:
– В районах Минской области еженедельно по выходным дням с 11 декабря и по 2 января 2022 года будут разворачиваться районные рождественские ярмарки. Аналогичные региональные мероприятия пройдут 18 декабря в Борисове, Вилейке и Слуцке, 19 декабря – в Несвиже, 24 декабря – в Молодечно, 25 декабря – в Солигорске, а также в этот день в Жодино организуют областную новогоднюю ярмарку.
Елена Чеботарь уточнила, что на ярмарках можно будет приобрести рождественские товары (елки, украшения, подарки), продегустировать праздничные угощения (среди них – имбирные пряники, блинчики, продукция гриль). Также посетители ярмарок смогут посмотреть на тематические концертные выступления и поучаствовать в зимних конкурсах.