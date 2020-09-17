Сезон работы городских фонтанов в столице закроется в последние дни текущего месяца. Их будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Единственное исключение – новый фонтан в районе парка имени Янки Купалы, который будет работать до 30 сентября. В этот день в 20:30 начнется завершающее нынешний сезон светомузыкальное шоу, после чего гейзер отключат до весны.
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Сезон работы фонтанов в Минске завершится к концу сентября
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Фото: Алексей МАТЮШ