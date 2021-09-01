Сезон охоты на бобра и выдру открыт в Беларуси

В соответствии с Правилами охоты и Правилами ведения охотничьего хозяйства с 1 сентября в Беларуси разрешена охота на бобра и выдру, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.



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Сезон охоты на бобра и выдру открывается с 1 сентября и продлится по 31 марта, проинформировали в БООР.

Там уточнили, что способы охоты – ружейный из засады, с подхода, безружейный. К разрешенным орудиям охоты относятся нарезное охотничье оружие с дульной энергией свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Альтернатива — использование капканов, ловушек (кроме петель). К процессу добычи охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых.

В Беларуси бобр распространен по всей территории. В стране выделены неманская, березинская, сожская, днепровская, припятская, западно-двинская и западно-бугская популяции, достаточно изолированные друг от друга. Чаще всего бобры заселяют спокойные лесные водоемы: реки, затоны, пойменные озера, ольховые болота. В хороших бобровых угодьях не должно быть очень резких колебаний уровня воды.

Выдра речная для Беларуси – обычный вид, более плотно заселяющий водные экосистемы в северных и центральных районах страны. Этот хищник питается рыбой, поэтому вся жизнь выдры проходит у водоемов и их берегов. Она предпочитает быстротекущие, относительно полноводные реки с крутыми, поросшими древесно-кустарниковой растительностью берегами. Значительно реже этого зверя можно встретить на медленнотекущих реках и мелиоративных каналах. Во время ледостава кормовые условия сильно ухудшаются, и выдра, не имея возможности подолгу оставаться под водой, придерживается прорубей, незамерзающих ручьев и берегов, где под льдом имеются пустоты, образованные понижением уровня воды.

– В сентябре также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, шакала, ворону серую, сороку, енотовидную собаку, баклана, цаплю серую и цаплю белую большую, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, – отметили в БООР. – Кроме того, 4 сентября открывается сезон охоты на рябчика и серую куропатку. С 18 сентября разрешена охота на гусей. Сезон охоты на самца косули, лося и оленя продлится до 30 сентября.