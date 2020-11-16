Сезон новогодних гуляний в Березинском заповеднике начнется 14 декабря

Сезон традиционных новогодних гуляний и встреч со сказочными героями начнется в Березинском биосферном заповеднике 14 декабря, сообщили в этом природоохранном учреждении.
– Повстречаться с Дедом Морозом и Болотником Необыкновенным наши гости смогут уже совсем скоро: с 14 декабря начинается программа «Сказка под Новый год», которая традиционно проходит в заповеднике зимой, – проинформировали в заповеднике.
Четырехчасовая программа включает в себя экскурсию по Музею природы и покупку памятных сувениров, прогулку по Лесному зоопарку, анимационную программу у елки с Болотником и дедом Морозом, а также мастер-класс в Доме экологического просвещения. Вне программы также доступны экскурсии по музеям мифов и меда, угощение блинами и чаем на свежем воздухе, организация обеда и катание на запряженной лошадьми повозке.
– Увлекательные и познавательные экскурсии, зажигательная анимационная программа, мастер-класс по созданию сувенира собственными руками и многое другое помогут вам окунуться в настоящую зимнюю сказку, – уверяют в заповеднике. И обещают: без сюрпризов не обойдется.
Болотник Необыкновенный – традиционный персонаж на мероприятиях в Березинском заповеднике. Появление его именно здесь не случайно: территория заповедника славится обширными болотными массивами. Почти 60% территории – такова их площадь. Древние люди верили, что в болотах водятся различные злые и опасные духи, которые так и норовят завлечь путника в трясину. Так что болотник – своего рода родственник Лешего, персонаж неоднозначный, но внутри добрый. Дружит с теми, кто любит природу. Детям, которые ведут себя хорошо, показывает фокусы и сказки рассказывает, а непослушных грозится утащить в болото. Но никогда не выполняет этих угроз.
Подготовили в Березинском биосферном заповеднике и специальную программу для тех, кто интересуется восточными гороскопами.
– 2021 год – год Быка по китайскому календарю, – напомнили специалисты. – У нас это будет год Зубра –самого крупного животного в Беларуси и во всей Европе. Мы предусмотрели новогодний тур «Встречаем год Зубра» продолжительностью несколько дней, которые можно будет провести в гостиничных комплексах «Сергуч» или «Плавно» либо в эколого-туристическом комплексе «Нивки».
Березинский биосферный заповедник расположен на границе Витебской и Минской областей, его центр – в деревне Домжерицы Лепельского района. Создан для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу, и птиц. Входит во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Общая площадь – 85,2 тыс. гектаров.
Фото: Березинский биосферный заповедник
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Сезон новогодних гуляний в Березинском заповеднике начнется 14 декабря
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