Сезон НХЛ может возобновиться 1 августа

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона, сообщает пресс-служба НХЛ. Матчи отборочного раунда Кубка Стэнли планируется начать 1 августа.





По плану, с 13 июля стартуют тренировочные сборы, 26 июля клубы прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф. Сами города проведения матчей на данный момент еще не определены. Окончательное решение будет принято в течение нескольких дней.

Сейчас игрокам НХЛ разрешено тренироваться группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, передает ТАСС. На базы клубов не допускаются журналисты, родственники, агенты хоккеистов, все, кто не связан напрямую с тренировочным процессом.





Число положительных тестов на коронавирус среди игроков НХЛ возросло по последним данным до 23. Все заболевшие игроки изолированы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен 26 мая, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли, в борьбу за который вступят 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки чемпионата. 16 команд проведут серии до трех побед, по четыре лучшие команды каждой конференции сыграют круговой турнир для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли.





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