Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц.Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).В госинспекции напомнили, что при охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении этой нормы – лишение права на охоту.