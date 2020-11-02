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  2. Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября

Сезон массовой охоты на пушных животных откроется в Беларуси 7 ноября

С первой субботы этого месяца, 7 ноября, охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Соответствующая информация появилась на портале Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.


Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель). 

В госинспекции напомнили, что при охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин, а при повторном нарушении этой нормы – лишение права на охоту. 
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Фото: Артур ПРУПАС
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