Сезон фонтанов в Бресте начнется 1 мая

Коммунальные службы завершают наладочные работы после зимней консервации фонтанов. Всего на балансе города их семь. Они расположены на площади Ленина, улицах Советской, Орджоникидзе, Набережной, Московской (у ДК профсоюзов) и проспекте Машерова возле гостиницы "Интурист". Еще один радует горожан на реке Мухавец в створе ул. Ленина. Работать фонтаны будут по графику. В выходные и праздничные дни их будут включать с 10:00 до 22:00, в будни – с 17:00 до 21:00.– написал мэр города.