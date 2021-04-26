1 мая в областном центре стартует сезон фонтанов. Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем Telegram-канале.
Коммунальные службы завершают наладочные работы после зимней консервации фонтанов. Всего на балансе города их семь. Они расположены на площади Ленина, улицах Советской, Орджоникидзе, Набережной, Московской (у ДК профсоюзов) и проспекте Машерова возле гостиницы "Интурист". Еще один радует горожан на реке Мухавец в створе ул. Ленина. Работать фонтаны будут по графику. В выходные и праздничные дни их будут включать с 10:00 до 22:00, в будни – с 17:00 до 21:00.
– С каждым годом в Бресте становится все больше фонтанов, новые появляются в том числе за счет организаций и учреждений Бреста. Например, на минувшей неделе фонтан появился у нового здания Белгазпромбанка на ул. Московской, – написал мэр города.
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Сезон фонтанов в Бресте начнется 1 мая
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